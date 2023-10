30 y 31 de octubre estará lleno de buenas noticias para por la conjunción de la Luna y Júpiter

Con un 98% de su brillo, la Luna estará en conjunción con el planeta Júpiter la noche de este domingo 29 de octubre. De acuerdo con el portal de astronomía In the sky, “desde la Ciudad de México, el par será visible desde poco después de su salida, a las 6:20pm, hasta poco antes de que se ponga a las 07:04 am del 30″. Ambos estarán en la constelación de Aries, uno de los cinco signos que recibirán buenas noticias los dos últimos días del mes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Le darás la oportunidad a alguien para que entre en tu vida y te muestre su mundo. Será la mejor elección que podrás hacer en las últimas semanas porque te sorprenderás con todo lo que esta persona tiene para ofrecerte y que por fin vas a sentirte como piensas que te mereces. También darás mucho de ti, quizá más de lo que lo solías hacer y esto marcará la diferencia.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas avanzar bastante y sin tanto esfuerzo en materia económica, y todo se deberá ala constancia que has tenido a lo largo del año. Además, que las decisiones que tomaste en estos meses fueron muy acertadas y solo estarás cosechando lo que sembraste a inicio del 2023. Serán días de mucha tranquilidad porque tendrás para resolver, incluso, inconvenientes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El chequeo médico arrojará un solo resultado: estás perfecta, lo que será motivo de celebración, pero sí con una gran advertencia, debes bajar los niveles de estrés o presión porque sí puede afectarte más adelante, y para que todo vuelva a su normalidad, lo ideal será que te tomes unos días de vacaciones o te distraigas, porque no limpies un día la casa el mundo no se paralizará

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tendrás una gran capacidad para solucionar un problema o inconveniente de una manera sencilla y rápida, lo que te dará visibilidad ante personas que no conoces y que luego de este te ayudarán a que concretes un objetivo que tienes pendiente por cumplir desde hace unos meses. Solo deberás ir paso a paso para garantizar que se materialice, porque con el apuro no llegarías muy lejos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Como pareja van a tomar decisiones de envergadura y que fortalecerá los lazos que los mantiene unidos. Esto demostrará la gran madurez emocional que tienen juntos. Son referentes para mucho y es posible que eso a veces los presione, pero están por vivir una etapa de mayor compromiso, pasiones y entrega en todos los ámbitos de sus vidas juntas y por separado.