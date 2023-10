Última lluvia de estrella: El consejo para que 6 signos potencien su suerte en el dinero y amor

La lluvia de estrella Leónidas Menoris tuvo su punto intenso este 25 de octubre, pero se mantendrá hasta este viernes 27, será la última del mes, por esto te brindamos estos consejos para que tu vida amorosa y económica sea próspera.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: Debes poner cuidado en los pequeños gastos que estás teniendo porque aquí es por donde se fuga la mayor cantidad de dinero y no te das cuenta. Amor: El tiempo es vital en una relación y más cuando no comparten a menudo, por eso cada minuto que comparten debe ser de calidad para funcione y se consolide. Es una manera de demostrar cuánto se aman.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dinero: Antes de comprar pregúntate si de verdad lo necesitas o estás obedeciendo a un patrón de consumo impulsivo. Date respuestas sinceras, no debes engañarte. Amor: Distanciarse físicamente no un asunto grave si la relación tiene bases sólidas. Al contrario, esto representa una prueba. Estar lejos te permite apreciar desde afuera lo que la rutina no te deja ver.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: No esperes tener pesos en tu bolillo para emprender, aprovecha el tiempo y adelanta un plan de negocio, evalúa qué recursos necesitas, cómo puede llamarse tu negocio o diseña estrategias de mercadeo. Amor: Cada uno debe tener su espacio personal aunque lleven años juntos, y esto no significa que se amen menos, sino que son las trincheras internas a la que solo tú puedes acceder.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Dinero: Debes tener paciencia porque todos los procesos necesitan su tiempo y en especial cuando se trata de finanzas. Recuerda que lo rápido viene, rápido se va. Amor: Cuando hay interés, la chispa del amor siempre hay que mantenerla viva con detalles, que no necesariamente deben ser románticos, pues hay otros aspectos de la vida cotidiana que también tienen importancia.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Dinero: Trata de educarse sobre cómo sacarle provecho al dinero, investiga sobre las comisiones bancarias, requerimientos para préstamos y más que te permitan usar también estos recursos. Amor: No subestimes el poder de mostrar afecto físico y emocional. Abrazos, besos y palabras cariñosas son importantes para mantener la intimidad en la relación.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Dinero: Trázate objetivos financieros claros, como ahorrar determinada cantidad en cierto tiempo, comprar algo que te haga mucha falta o invertir en cursos y diplomados potenciales. Amor: La comunicación es clave en una relación. Hablen abierta y sinceramente sobre sus sentimientos, preocupaciones y expectativas. Escucha activamente a tu pareja y respeta sus puntos de vista.