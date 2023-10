Octubre y el eclipse terminarán cambiando por completo la vida de 6 signos del zodiaco

La noche de este sábado 28 de octubre, una fracción de la sombra de la Luna estará en la sombra umbral oscura de la Tierra, por lo que se producirá un eclipse parcial del satélite natural. Esto traerá algunos cambios positivos y otros negativos en la vida de Aries, Cáncer, Escorpio, Sagitario y Acuario, partir del fin de semana. El eclipse no se apreciará en América.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

El empleo por el que has luchado y trabajado será tuyo, y será gracias a la ayuda que te prestará una amiga, quien sabe que estás en la búsqueda de un nuevo puesto laboral y se topará con esa oferta que te caerá como anillo al dedo, pues cumples con todas las exigencias inherentes al cargo. Solo deberás tener paciencia porque todo tiene su proceso y tiempo que no puedes apurar. Si esperaste lo mucho, ya espera desde lo poco.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es e mejor momento para que comiences a adoptar un estilo de vida más saludable, incluyendo una dieta equilibrada y el ejercicio regular, porque tu cuerpo y el paso de los años te están dando señales que has ignorado durante el último año y ya no soporta más. Busca la ayuda de un nutricionista y no experimentes con cualquier dieta porque puede traer graves consecuencias para tu organismo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Es posible que tengas un cambio significativo en tus finanzas, ya sea una herencia, una deuda importante o una inversión exitosa, que impactará profundamente en tu vida. Busca asesoramiento financiero y gestiona tus recursos con responsabilidad, para que puedas salir lo más rápido posible de este asunto en el que te meterás por no querer oír los consejos que te han dado en los últimos días.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Por fin vas a poder deslindarte de todas esas personas tóxicas que te rodean. Vas a sentir cómo tu vida cambiará poco a poco, porque te desintoxicarás de esas malas energías a las que has estado expuestas y te han atrasado en todas tus metas. Muchos te criticarán tu actitud, pero sentirás armonía y paz en todos tus días. Esas personas tratarán de sabotearte, pero ya no podrán.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Habrá un periodo de soledad, ya sea por una ruptura amorosa o porque tendrás que alejarte de tus seres queridos por temas laborales, lo que tendrá un gran efecto en tus emociones. No dudes en buscar apoyo, porque estar solo es bueno, siempre y cuando se desea o se cuenta en las herramientas emocionales para enfrentarla y sacarle provecho.