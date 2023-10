La última lluvia de meteoritos de octubre dejará buenas noticias en cada signo del zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es buen momento para que converses, desde la asertividad, todas las situaciones que te molestan o incomodan de la convivencia que tienes actualmente con tu pareja, pues de esta forma podrán llegar a acuerdos sinceros en los que ambos ganarán y la relación se mantendrá intacta.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay una oportunidad para que te luzcas en tu oficio o profesión, pues tendrás el privilegio de codearte en un evento con unas personas que mueven las influencias en tu rubro y te darán espacio para que comiences de nuevo. No desperdicies este momento y demuestra lo que tienes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sin querer, vas a conseguir la atención de todos y, aunque esto te incomode un poco, pues no dejes pasar el momento y di lo que deseas expresar, que a todos les llegue ese mensaje preciso y conciso que necesitan escuchar de ti y que los hará reflexionar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te darás cuenta que eres poderosa, que puedes hacer muchas cosas y solo necesitas creer más en ti. Vivirás una situación que te reforzará este pensamiento, vas a resolver algunos asuntos “imposibles” por ti misma, y sin la ayuda de otras personas. Te sentirás orgullosa de ti.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te sentirás tranquila por como están marchando tus asuntos amorosos, pues la relación con tu pareja está en su mejor momento a pesar del tiempo. Siente que hacen una grandiosa mancuerna, pero todo esto se debe a que sabido sortear los obstáculos y dejando atrás muchos defectos tóxicos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Es hora de que bajes las revoluciones con las que estás operando, porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Relájate un poco, deja de exigirte demasiado, porque mereces un tiempo para ti y para que tus pensamientos estén en orden.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No te aflijas si lo que deseas hacer no te sale bien al primer intento, porque al final tendrás resultados mejores de los que esperas y será gracias a los pequeños fracasos con los que te tropezarás al inicio de este camino que estás andando. No pierdas la motivación.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Un hombre que te ama te verá la desesperación en la que te tiene sumergida la rutina y será tu gran salvador, porque te sacará de ese escenario. Será una tarde o una noche de muchas risas y acogedora en la que te desestresarás y tomarás un respiro de todo lo que vives día a día.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vas a descubrir que tienes una gran habilidad oculta. Quedarás sorprendida, pero al mismo tiempo agradecida porque no dudarás ni un instante en sacarle todo el provecho. Estás ansiosa por tener todo lo que necesitas para potenciar este nuevo don en tu vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La suerte estará de tu lado. Ese trabajo o ascenso será tuyo o conseguirás que te aumenten el salario. Lo cierto es que te irá muy bien en material laboral. Algo que desconoces desde hace tiempo. Esta victoria será motivo de celebración en tu familia, que está orgullosa de ti.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Vas a aprender a delegar funciones y sentirás cómo el peso que te mata y consume, se irá disipando a medida que el tiempo transcurre. Será el mejor consejo que puedes poner en práctica. Aceptarás que los demás también mucho para aportar y generar buenos resultados.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te vas sentir muy calmada, cuando en estos días puedas hablarle con la verdad a alguien que comparte tu misma situación. Conversar sobre lo que te preocupa, duele y hace rabiar te dejará liviana y ayudará a continuar mejor. Estos días son de grandes avances.