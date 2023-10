Octubre finaliza con un golpe de suerte y dinero para 5 signos en Luna Creciente del 21 al 27

Octubre ha estado cargado de muchas energías en movimiento, gracias a los fenómenos astronómicos de los que hemos sido testigo, entre ellos dos lluvias de estrellas y un eclipse anular solar. A dos semanas de culminar nos espera un eclipse de Luna para cerrar con broche de oro.

A partir de este 21 de octubre entraremos en la fase de Luna Creciente que representa un momento ideal para nuevos proyectos, para arrancar con ideas y estrategias para avanzar.

Llenos de energía para matizar los objetivos y agregar metas nuevas estarán los signos de Aries, Leo, Capricornio, Acuario y Piscis, quienes tendrás ese golpe de suerte que los ayudará a avanzar en abundancia.

Aries

Ese empujón que necesitabas para sacarle más provecho a toda la experiencia que tienes llegó y debes sentirte satisfecha porque estás logrando arrancar con mucho éxito tu emprendimiento. Varias operaciones financieras que vas a realizar debes hacerla con mucha prudencia para que la legalidad este presente siempre. Tu eres una persona seria, que no das un paso sin evaluarlo muy bien, pues debes seguir así para evitar cualquier tropiezo. No esperes el éxito sentado, muévete, avanza y no permitas que otro te robe tus ideas y verás que todo se encamina a donde tu lo desees.

Leo

Estás rodeado de gente importante, pero sobre todo muy positiva que te ayudará a echar adelante en los negocios. Vas a lograr grandes cosas si trabajas en equipo y aceptas consejos de quienes ya pasaron por el lugar donde estás. Todas tus ideas tendrán muy buena acogida en tu equipo de trabajo y no dudes en pedir aquello que crees que te mereces porque tu inteligencia, esfuerzo tienen su valor. Este nuevo posicionamiento en tu vida, te traerá nuevas oportunidades que debes aprovechar.

Capricornio

Dejas atrás todo aquello que te hizo sentirte frustrada y fracasada en el ámbito profesional. Ahora te sientes con la fuerza de voluntad y la determinación para asumir nuevos retos que te van a llevar a la abundancia. El dinero para invertir y sacar adelante varios proyectos lo vas a tener en tus manos y lo vas a multiplicar. Cuidado con las habladurías porque te pueden perjudicar con personas de poder que necesitas tener de tu lado. Si te manejas con cuidado, vas a alcanzar las metas que te propongas.

Acuario

Tendrás éxito en todo lo que te desempeñes en tu vida profesional; sin embargo, ten cuidado con la arrogancia y los egos, ya que podría atraer energías negativas. Es preferible manejarse con cuidado y no buscarle las 5 patas al gato que te hagan tropezarte y desviarte del camino. Un dinero llega a tus manos en el momento justo para invertir, pero no esperes a que nadie solucione tus problemas, encárgate tú mismo de ellos si quieres que salgan según tus intereses.

Piscis

La ambición no es mala si sabes manejarte muy bien porque cuando uno aspira más, realiza cada tarea con más esfuerzo y dedicación. Lo importante de avanzar con éxito es no dejar que la arrogancia y la poca modestia te invadan. Trabaja por ti, por lograr la prosperidad para ti y para ayudar a los tuyos. Se te abren nuevos caminos con los que vas a lograr equilibrar tu economía y salir de un problema financiero que te mantiene angustiada. Estas en una buena racha y la tienes que aprovechar para resolver.