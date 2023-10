Grandes cambios tendrán estos 5 signos con la Luna creciente este 20, 21 y 22 de octubre

La Luna creciente llegará este 22 de octubre junto a la lluvia de estrellas más esperada del mes, las Oriónidas, que tendrán unos 15 bólidos por hora, aunque los expertos señalan que el 55% de la luminosidad del satélite natural de la Tierra impedirá que se vean con facilidad estas estrellas fugaces. La luna se situará en la constelación de Sagitario para impartir cambios y transformaciones en los signos de Tauro, Cáncer, Virgo, Sagitario y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay algunos enfrentamientos familiares por temas de convivencias que harán que busques desesperadamente una salida a todo esto, y una de ellas es mudarse sola, porque estarás harta de tantas injusticias, desacuerdos y, sobre todo, que no hay una proporción en la distribución de las tareas domésticas, siendo tú quien lleva la carga más pesada dentro del hogar. Tu salida de la casa puede traerte aún más problemas, pero estarás más tranquila lidiando con ellos afuera del “nido”.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Son días de sacrificio emocional por el bien de la relación, de tu pareja, de tu familia. Aunque no es lo ideal, sabes que es la única salida que tienes por ahora, mientras todo vuelve a la normalidad. Además, estás consciente de que él te ha brindado también el apoyo cuando lo has merecido. Solo debes dejar claro que este tipo de situaciones no deben convertirse en la norma, porque entonces todo el panorama sí se complicará.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas a cerrar un contrato que cambiará para bien tus días. Con esa firma sentirás que un nuevo capítulo se está escribiendo para ti y es merecido, ya que lo ganaste con bastante sacrificios y mucha fe en ti y tus potencialidades. Ahora tienes que estar más centrada que nunca y desterrar de tu vida todo aquello que genere ruido, que te distraiga de las metas que te has planteado nuevamente.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vivirás una situación bastante complicada en la que no tendrá peso quién piense más rápido, sino quien piense mejor porque se necesitará de una buena estrategia para salir airoso de todo este lío, que promete complicarse si no se busca una salida urgente. Tú tienes más conocimientos en el asunto, por lo que los ojos estarán puestos en ti. Muchos confiarán en ti, en lo que puede hacer.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Se van a incrementar de las finanzas exponencialmente luego de que tientes a la suerte. Aunque los juegos del azar no son lo tuyo, la insistencia de una mujer porque participes en una apuesta te hará ganar un dinero que no está en tus planes, y con los que solventarás un problema relacionado con la alimentación. Serás muy afortunada porque la suerte no te abandonará.