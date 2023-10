Octubre y las estrellas Oriónidas cambian la suerte a 3 signos con nuevas oportunidades de trabajo

A partir del 20 de octubre, el cielo nocturno nos regalará un espectáculo de luces, la lluvia de estrellas Oriónidas, donde se espera que al menos 25 meteoros brillen al entrar a la atmosfera terrestre.

Esa estela de luz alcanzará su máxima actividad la noche del 21 al 22 de octubre y viene cargada de una energía positiva y de mucha armonía.

Los signos de Géminis, Virgo y Sagitario tendrán nuevas oportunidades para brillar y destacarse en el plano laboral porque estarán cargados de buenas vibras para lograr con éxito todo lo que se propongan.

Géminis

Los nativos de este signo van a resolver rápidamente asuntos legales y de finanzas que les permitirá llegar a acuerdos para la estabilidad económica. Deben tener sumo cuidado en una reunión donde deben estar preparados para responder. No pueden dejar cabos sueltos porque de esta exposición depende la entrada de dinero para seguir avanzando. Hay muy buenas perspectivas de éxito si decides aceptar el consejo de algunos compañeros.

Virgo

Los nacidos bajo las influencias de este signo son muy analíticos y eso los ayuda a tener éxito en todo lo que se proponen. Así que cuando llega una oportunidad la aprovechan al máximo y es lo que esta sucediendo en estos momentos. Hay decisiones que debes tomar con rapidez para no perder esa posibilidad de negocio que te ayudará a equilibrar la economía. No dejes a medio camino algunas tareas que son necesarias para que no te quedes en el aparato. Movilízate, no dejes que otros te arrebaten las estrategias que te han costado tanto esfuerzo. Tu actitud positiva siempre debe estar presente para que las cosas te salgan a pedir de boca.

Sagitario

La confianza en ti mismo y la determinación con la que tomes algunas decisiones te ayudarán a avanzar en los negocios. No pierdas el tiempo en conflictos y chismes de pasillo. Enfócate en lo que realmente es importante, producir e incrementar tus finanzas. Ser ambicioso no es malo, por el contrario, te empuja a esforzarte y avanzar para lograr el éxito. Prudencia al recibir un dinero porque en estos momentos no estas para malgastar, así que adminístrate el tiempo que sea necesario y verás como creces profesionalmente.