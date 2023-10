El tercer fin de semana de octubre se complica por la conjunción solar para estos signos

Los conflictos serán los protagonistas para este 21 y 22 de octubre, luego de que mañana viernes 20 Mercurio esté en conjunción con el sol. El pequeño planeta pasará detrás del astro rey lo que ocasionará una aparente pequeña distancia entre ambos. Tras este evento, Mercurio dejará de verse por algunos días, para luego aparecer en el cielo durante la tarde. Todo esto atraerá situaciones poco favorables para Tauro, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La situación en la empresa para la que trabajas se complica cada vez más. Ya no solo son los atrasos en los pagos, sino también que comenzarán los despidos y es posible que tu nombre esté en esa lista negra, por lo que tu economía se verá afectada en lo sucesivo, pues conseguir otro empleo es algo que toma su tiempo y es probable que no tengas ahorros que te respalden en esta contingencia.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Estás en tu mejor momento, pero no durará mucho tiempo porque la salud no te acompañará. Presentarás algunas molestias que te impedirán moverte y desempeñarte como lo haces, afectará en tu trabajo y es posible que no recibas ninguna compensación económica por licencia médica, mientras que los gastos se incrementarán exponencialmente.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Serán dos días de discusiones intensas, retos personales que deberás enfrentar con tus familiares por temas de dinero o intereses mayores. Cada uno velara por lo que quiere y desconocerás la forma de actuar de muchos. Verás los verdaderos rostros de tus parientes y tendrás que tomas distancia de ellos al final, porque la unión con tus parientes se verá trastocada.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Compras, compras y más compras. Te has excedido en pequeños gastos que se han dejado un gran hoyo en tus finanzas y este fin de semana será crucial porque te darás cuenta que hay tanto por hacer, pero ya es poco lo que te queda. Vas a tener que apelar a la resiliencia y buscar una solución de otra forma mientras llega de nuevo el dinero a tu cuenta bancaria.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Si tienes planes para estos dos días, pues es posible que desde tu trabajo te los alteren porque te pondrán mucha carga y vas a terminar llevando el trabajo a tu hogar. Las discusiones con tu familia estarán a la orden del día porque nadie apoya esta situación. Ellos están seguros que solo se trata de una arbitrariedad más a la que le concedes permisos, porque no te darán un pago extra por esto.