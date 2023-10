Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 16 al 19 de octubre

Mhoni Vidente te dice en los horóscopos del 16 al 19 de octubre de 2023 cuál es el arcángel que te acompaña y en qué le favorece a tu signo su presencia.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, y también te alerta de quiénes debes desconfiar para que no te roben la suerte.

Las energías estarán muy intensas en estos días para algunos signos, ve si es tu caso y la manera en que puedes protegerte o en qué ámbitos de la vida te impactará.

La astróloga te indica cuál será tu día de suerte de la semana y también te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos escolares, personales y profesionales.

Mhoni Vidente te comparte en sus horóscopos los consejos para la semana del 16 al 19 de octubre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatrón estará presente esta semana en tu signo, te dice que te liberes del pasado y que hagas crecer tu presente para formar un mejor futuro. Este arcángel es muy poderoso, así que invócalo y verás cómo los problemas se solucionarán. Tus números mágicos son 15 y 26; tus colores de la suerte son naranja y azul; tus signos compatibles para el amor son Virgo, Capricornio y Leo, y tu día mágico es el martes. Serán unos días de pagar deudas y ya ponerte al corriente con tus pagos. Haces unas compras de último minuto. Recuerda que no debes jugar con dos amores al mismo tiempo. Un amor del signo de Capricornio te habla de formalidad en tu vida. Tomas un curso de actuación o hablar en público, eso te ayudará mucho en el futuro.Cuando sientas la presencia del maligno cerca de ti, siempre lleva una imagen o un dije del arcángel Metatroón.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Jofiel te guiará a lo largo de esta semana, te dice que luches siempre por tus ideales y no te dejes manipular por nadie, pues tu signo siempre encuentra el éxito y, sobre todo, no te rindas. Sé constante en tu vida profesional. Tus números mágicos son 14 y 30; tus colores de la fortuna el verde y el blanco; tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Leo, y tu mejor día es el miércoles. Días de estar con mucha prisa por liquidar deudas y ponerte al corriente en tus gastos. Ya no pelees en tu ámbito de trabajo, recuerda que todo pasa, así que calma y siempre analiza lo que vas a decir. Te llega un dinero extra por unas comisiones. Decides vender tu coche para comprar uno más reciente. Ya no pienses en lo que no es y más en el amor; tú decides con quién estar o con quién no, y recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatrón es el que te ayudará en estos días e indica que tu éxito es el resultado de tus buenas decisiones, por lo que debes rodearte de personas positivas. Siempre en tu vida necesitas autocontrol en tu carácter y determinación en tus acciones, y este arcángel te llenará de energías sanadoras en estos días. Tus números mágicos son 10 y 25; tus colores de la fortuna son rojo y amarillo; tus signos compatibles para el amor son Libra, Acuario y Leo, y tu mejor día es el jueves. Días de estar con mucho trabajo, recuerda que debes administrarte más en todo lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores. Trata de ya no platicar tanto tu vida personal. Recuerda que a tu signo lo rodean mucho los chismes y malas intenciones, así que te recomiendo ser más discreto. Ya no pelees tanto con tu pareja. Siempre trae algo de plata en tu cartera para protección.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Gabriel es el que te va a ayudar en estos días, te dice que tu fuerza espiritual puede crear la vida que deseas. No inventes pretextos para no ser feliz, el arcángel Gabriel te guiará a la felicidad y tus necesidades serán resueltas con más abundancia económica. Tus números mágicos son 16 y 19; tu colores para atraer la abundancia son amarillo y rojo; en el amor tus signos compatibles son Escorpión, Piscis y Libra, y tu mejor día es el lunes. Tomas un curso de idiomas y administración en estos días. Recibes un dinero extra por tus comisiones. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que si no te habla, es porque no le interesas; cierra ese círculo en tu vida y trata de conocer personas más compatibles. Un amor nuevo te va a regalar algo que te va a gustar mucho. Ya no lo pienses más y decide poner ese negocio, que te va a ir de lo mejor.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Chamuel te guiará en estos días y te indica que te rodees de personas más positivas como tú y que trates de no mezclarte con amores tóxicos que solo te quitaban tu buena fortuna y energía. Te invita a que creas más en ti y que seas más determinante en tus acciones para que puedas llegar al éxito. Tu mejor día de la semana será el miércoles; tus números mágicos son 13 y 28; tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Libra, y tus colores son rojo y blanco. Días de estar con muchas sorpresas agradables a tu alrededor, pero de mucha presión en cuestión de trabajo por el cierre de mes y cambios de proyectos de la empresa. Trata de estar muy atento a todo lo que te dicen y proponen en cuestión laboral. Ya debes dejar a un lado la pasión del sexo sin razón, busca a esa pareja estable en tu vida. Ya no pienses que los demás te quieren hacer daño.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Miguel te ayudará en estos días, pues tendrás una semana de retos que debes enfrentar. Son momentos de crecer en lo personal y dejar atrás todo eso que no era para ti. Tus números mágicos son 07 y 20; tus colores de la abundancia son rojo y amarillo; tus signos compatibles en las relaciones son Capricornio, Tauro y Aries, y tu mejor día es el lunes. Días de arreglar papelería de tu título universitario y de documentos de migración. Semana de juntas en tu trabajo para los cambios del próximo mes y recibes una gratificación por tus comisiones; trata de ahorrar y pagar deudas para sanar tu economía. Cuídate de problemas de dolor de cuello causados por el estrés. Ten cuidado con el amor, sobre todo en cuestiones de traiciones. Si ves que tu pareja ya no está a gusto contigo, trata de tomarte un tiempo y estar solo para analizar tu situación.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel te dice que es hora de cambiar tu mentalidad y tener planes ambiciosos para que te llegue la riqueza sin límites, para ello debes aprender a rodearte de personas poderosas e inteligentes. Tu mejor día de la semana será el martes; tus números mágicos 01 y 23; tu compatibilidad para el amor es con los signos Cáncer, Géminis y Acuario, y tus colores de la abundancia azul y verde. Terminarás tus estudios y decidirás hacer un diplomado, esto te ayudará a crecer en lo profesional y mejorar tus ingresos; eres el comunicador del Zodiaco, así que no dudes en seguir estudiando y preparándote. También arreglarás un asunto legal con éxito. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que todo lo que sucede es por algo, así que no te deprimas por personas que no te valoran. Libra son los mejores padres, así que no dudes en hacer una familia.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de cambios positivos en tu vida, es tu oportunidad de cambiarte de trabajo a uno mejor, o de aceptar una propuesta para irte a vivir fuera del país y crecer en tu carrera. El arcángel Miguel te acompaña en esta semana para ayudarte a superar los obstáculos, te dice que eres fuerte y poderoso, por lo que no debes dejarte vencer por cualquier situación complicada; al contrario, que cada tropiezo te haga más resistente. Tus números mágicos son 04 y 18; tus colores el blanco y amarillo; tus signos compatibles: Piscis, Cáncer y Sagitario, y tu mejor día de la semana será el jueves. Cuídate de problemas de depresión y angustia. Tu signo es de agua y por eso eres muy sensible, así que trata de tomar un curso de sanación energética y salir a caminar. A tu arcángel lo puedes invocar cada vez que tengas un problema fuerte para que venga en tu ayuda.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Rafael es tu arcángel y te guiará esta semana para que reine la felicidad, te dice que son tiempos de realizar cambios radicales en tu vida y pensamientos. Debes dejar a un lado las indecisiones y enfrentar con gran fuerza tu destino para que todo se resuelva sin complicaciones. Tus números mágicos son 05 y 08; tus colores el azul y el oro; tus signos compatibles para las relaciones Leo, Aries y Géminis, y tu mejor día de la semana será el miércoles. En el ámbito profesional, debes seguir con tus relaciones públicas y políticas para avanzar en tu carrera, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado con la interacción con personas muy importantes y este es tu momento de brillar. Te cambiarás el look y te harás unas arreglos estéticos, eres el más vanidoso del Zodiaco y siempre te quieres ver de lo mejor. Te llegará un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tus números mágicos son 09 y 27; tus colores de la abundancia el amarillo y el naranja; tus signos compatibles serán Aries, Tauro y Virgo, y tu mejor día de la semana, el martes. El arcángel Uriel te dice que son tiempos para dejar atrás todos esos problemas que tenías con personas tóxicas, este arcángel te ayudará a tener más riqueza y estabilidad emocional. Tendrás una semana ocupada, también realizarás los trámites de tu papelería de escuela y pagos bancarios atrasados; recuerda que debes ser siempre cumplido con tus compromisos personales y no dejar al último tus deudas. Serán unos días de mucha felicidad, te llegará una propuesta de amor formal o matrimonio, es decir, el amor que tanto esperabas estará a tu lado. Trata de ir con tu médico. Ya estás preparando tus vacaciones para finales de este año y celebrar tu cumpleaños y fin de año.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el ámbito personal, ten cuidado con tus problemas de enojo, tu signo a veces dice palabras que lastiman mucho a los demás, trata de medirte y tener más prudencia, especialmente con las personas que quieres en tu vida. El arcángel Ariel te dice que no te desanimes en tu vida universitaria, debes darle continuidad a tus estudios, ya que eso te hará grande en el futuro y te brindará prosperidad. También te dice que el amor verdadero llegará para quedarse. Tus números mágicos son 17 y 22; tus colores de la fortuna el amarillo y azul; tu mejor día de la semana será el lunes. Tendrás éxito en todo lo que te desempeñes; sin embargo, ten cuidado con la arrogancia, ya que podría atraer energías negativas a tu alrededor. Terminarás de pagar una deuda, lo que te hará sentir más tranquilo. Harás cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 11 y el 23; tus colores el verde y amarillo; tus signos compatibles para las relaciones amorosas son Cáncer, Escorpio y Capricornio, y tu mejor día de la semana será el miércoles. El arcángel Gabriel te dice que es hora de dejar de sabotearte a ti mismo con pensamientos pesimistas. El camino del éxito ya lo estás cruzando, es mejor tener comunicación con los que te rodean y eso hará que siempre tengas oportunidad de crecimiento económico. El amor no se relaciona con lo laboral, trata de no involucrarte con nadie de tus compañeros de trabajo, aunque sea sexualmente. Sigues con los cambios de casa y piensas en remodelar en donde estás viviendo en este momento. Te acuerdas de alguien que ya no está contigo, y como estamos en la época del perdón, trata de hablarle a esa persona especial y decirle lo que sientes para estar en paz.