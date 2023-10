El lamento de la mujer más tatuada del mundo: nadie le quiere dar trabajo por su apariencia

Melissa Sloan es una mujer que se ha vuelto viral durante los últimos años a través de las redes sociales y los medios de comunicación internacionales debido a que tiene más de 800 tatuajes en su cuerpo, siendo considerada una de las mujeres más tatuadas del mundo.

Sin embargo, pese a la fama alcanzada por este hecho la mujer se lamenta porque no ha podido encontrar trabajo debido a su apariencia.

Mujer con más de 800 tatuajes no puede encontrar trabajo por su apariencia

Sloan había dado a conocer públicamente tiempo atrás los problemas que ha enfrentado por no encontrar empleo, además de acusar que ha sido discriminada en el colegio de su hija por sus tatuajes.

Pese a esto, la mujer de 46 años había encontrado un trabajo limpiando baños, pero indicó que lo perdió debido a las críticas por su apariencia.

No puedo conseguir trabajo. Solicité un trabajo limpiando baños donde vivo, y no me aceptan debido a mis tatuajes”, afirmó a Brightside de acuerdo a lo consignado por Milenio.

En ese sentido, indicó que muchas personas le han dicho que sus tatuajes resultan molestos y no creen que haya trabajado alguna vez.

“La gente ha dicho que nunca he tenido un trabajo en mi vida, pero lo tuve una vez y no duró mucho”, se lamentó.

Por último, aseguró que está necesitada de tener un empleo y que está dispuesta a aceptar ofertas. “Si alguien me ofreciera un trabajo mañana, iría a trabajar, aceptaría esa oferta”, manifestó.

Cabe mencionar que Sloan comenzó a hacerse tatuajes a los 20 años, contando con varios que cubren casi por completo su rostro y pese a las críticas, afirmó que no parará. “Si llego a los 70, todavía me los haré”, remató.