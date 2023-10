Muere ‘Abuela’ de 104 años una semana después de convertirse en la persona de más edad en saltar de paracaídas desde un avión

Dorothy Hoffner, residente de Chicago y de 104 años, cuyo reciente salto en paracaídas desde un avión podría hacerla entrar en el Guinness World Records (Récords Mundiales Guinness) como la persona de mayor edad en hacerlo, falleció.

Joe Conant, amigo cercano de Hoffner, dijo que fue hallada muerta el lunes en la mañana por el personal de la comunidad para personas mayores Brookdale Lake View. Conant afirmó que Hoffner aparentemente murió durante el sueño el domingo en la noche.

Hoffner era increíble

Conant, quien es enfermero, dijo que conoció a Hoffner –a quien le decía ‘Abuela’ a pedido suyo– hace varios años mientras trabajaba en otro centro para personas de la tercera edad. Relató que Hoffner tenía una energía increíble y mantenía su mente clara.

“Era infatigable. No paraba”, dijo el martes. “No era el tipo de persona que tomara siestas en la tarde o no fuera a una función, cena u otra cosa. Siempre estaba presente, completamente. No paraba”.

Record

El 1 de octubre, Hoffner hizo un salto en paracaídas con un instructor que la podría llevar al libro de récords más antiguo del planeta. El salto tuvo lugar desde 13,500 pies (4,100 metros) en Skydive Chicago, en Ottawa, Illinois, 85 millas (145 kilómetros) al suroeste de Chicago.

“La edad es un número”, dijo Hoffner al público momentos después de aterrizar. Ese no fue su primer salto en paracaídas: el primero tuvo lugar cuando tenía 100 años.

Conant dijo que estaba haciendo la documentación para asegurarse de que el libro de Récords Mundiales Guinness certifique el hecho de manera póstuma, pero que esperaba que eso tome tiempo. El récord vigente fue establecido en mayo de 2022 por Linnéa Ingegärd Larsson, de Suecia, con 103 años.

Conant dijo que Hoffner no saltó en paracaídas para romper un récord. En realidad, había disfrutado tanto su primer salto que quiso repetir la experiencia.