Estos 5 signos terminarán octubre de maravilla gracias al poder del eclipse solar

Este sábado 14 de octubre, después de 29 años, nuevamente México quedará maravillado con un eclipse anual del sol, que iniciará a las 10:45 de la mañana. Un evento que iniciará en Estados Unidos y se extenderá hasta el norte Brasil. Traerá buenas vibras que las nacidas en los signos de Aries, Leo, Libra Acuario y Piscis aprovecharán hasta que culmine el mes.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás una gran inyección de energías, vitalidad y seguridad que te dejará asombrada. Se notará en tu caminar, pues tus seres queridos te lo harán saber. Por donde vayas vas a acaparar miradas y en un principio pensarás que tienes algo extraño, pero te darás cuenta es solo una proyectas una imagen de mujer aguerrida, con una autoestima alto. Usa todo esto para crear, iniciar un negocio, contactar personas que te ayuden a hacerlo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es posible que durante estos días tu pareja te confiese lo que siente, lo que te sorprenderá muchísimo y te sentirás halagada porque no esperas esto de él. Te ama y respeta mucho, porque ocupas un lugar especial, te valora, y desea un mayor compromiso contigo. Te lo hará saber de la forma más inolvidable posible, porque así eres para él. Llegó el momento de hacer planes a largo a plazo, ya que les espera mucha abundancia.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Recuperarás la confianza en ti y todo será gracias a los sabios consejos que una amiga te dio hace ya algún tiempo. Te sentirás bien con cada parte de tu cuerpo, con lo que piensas, es por esto que antes de que culmine el mes comenzarás a hacer algunas cosas que antes no te atrevías a hacer por temor a ser señalada. Es vital que pase lo que pase no permitas que alguien dañe todo el trabajo espiritual qhas has hecho durante este tiempo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay una salida o paseo en puerta que te llevará hacia un lugar soñado en el que te relajarás mucho, botarás todo lo que causa daño, lo que te sobra y no te suma. Será para reconectarte contigo, así como para cargarte de energías positivas tras el contacto con la natural y el compartir con personas de tu entera confianza. Eso es lo que más te encantará de este “retiro” que harás durante este mes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que cambiar de actitud, porque muchas veces por estar apurada, por caminar de prisa te olvidas del paisaje, la gente, incluso, de ti misma. Estos días que le restan a octubre serán cruciales para que consigas disminuir un poco tu ritmo de vida, ya que además te está cansando. Las energías se agotan y pueden pasar factura a tu salud emocional y mental. Es necesario que abras los ojos y te des cuenta de que te pierdes de muchas cosas buenas.