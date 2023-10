Octubre traerá una gran noticia para el tercer fin de semana de 4 signos del zodiaco

Este 14 y 15 de octubre será uno de los fines de semanas más espectaculares del año, puesto que la Luna estará en su fase nueva, que indica momento preciso para buenos comienzos, y al mismo tiempo se vivirá el eclipse anular del sol. Este “anillo de fuego” ejercerá una gran influencia en las predicciones que tendrá cada signos del zodiaco para ambos días y que pudiera extenderse hasta al siguiente semana.

En estos dos días, serán las nacidas en Géminis, Leo, Sagitario y Capricornio quienes recibirán buenas noticias gracias a la lluvia de meteoritos Aurígidas, que se viene desarrollando desde el 10 de octubre.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Este fin de semana tendrás la oportunidad de participar en una conversación muy interesante con personas influyentes que te permitirán hacer conexiones para que puedas mostrar todas tus habilidades, lo que te permitirá explorar y obtener nuevos conocimientos a los que les sacarás el máximo provecho más adelante. No pierdas la oportunidad, eso sí, recuerda no ser tan frontal con ellos, porque todo puede terminar de otra forma.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El sábado y el domingo serán días muy dinámicos, por lo que es posible que te topes con personas de tu pasado que vendrán a darte un respiro cuando te cuenten sobre ciertos negocios que desean establecer contigo, quizá esto termine en un ascenso en el trabajo o el incremento de tus finanzas. Solo deberás ser constante y no perder el contacto con esta persona.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Recibirás una invitación para que asistas o acompañes a una de tus amigas a un retiro espiritual o una actividad que enriquecerá tu alma. Quizá no lo veas como buenas noticias, pero sí lo serán porque lo que vivirás en este espacio y tiempo despertará en ti una enorme curiosidad por escudriñar en ti para detectar qué debes mejorar o desterrar de tu vida.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Le has dedicado mucho tiempo a ese proyecto que tanto te apasiona y al que le tienes fe, porque piensas que será el que te dará visibilidad. Pues así será, porque una persona verá lo que con tanto sacrificio has hecho y te planteará una gran propuesta que no podrás rechazar, aunque te pondrá a pensar mucho, ya que tendrás que hacer algunos sacrificios durante el proceso de ascenso.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás algunos inconvenientes con unos parientes por temas de convivencia, pero tu sabiduría logrará encontrar le punto de equilibrio que permitirá que la armonía se instale nuevamente en tu hogar. La clave estará en cómo transmites el mensaje que deseas darle a todos los involucrados en el asunto. Todo el problema quedará solucionado.