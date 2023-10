Octubre traerá para 6 signos suerte, dinero y prosperidad cuando se alce el eclipse solar este 14

El eclipse anular se desarrollará desde el signo de Libra, cuando la Luna nueva inicie una nueva etapa en el satélite. Esto brindará muchas energías buenas para Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Las relaciones de convivencia estarán en su punto más cumbre, porque podrán aprovechar lo que cada uno necesita y desea para unir fuerzas y trabajar todos en pro de esas metas. De esta forma la alcanzarán de una forma más fácil. Será una satisfacción colectiva. Así que apuesta al bienestar colectivo y obtendrás excelentes resultados.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El dinero no será problema para ti porque te pagarán un dinero con el que no cuentas para esas fechas, por lo que podrás seguir con el plan inicial para culminar una diligencia que tienes paralizada por falta de recursos. Es importante que sepas administrar bien esos pesos para que no te quedes en cero. Tu cuenta tendrá varios ceros y eso te aliviará el estrés te tienes actualmente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La armonía llegará a tu hogar cuando ciertos asuntos pendientes con algunos hombres de tu familia se resuelvan tras dialogar y llegar a un consenso en el que todos quedarán satisfechos porque no perderán. Esta tranquilidad te permitirá centrar luego tu atención en hallar la forma de descansar sin que esto repercuta en tus responsabilidades.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No vas a necesitar mucho dinero para resolver un tema que tienes pendiente. Solo será necesario que hables con total sinceridad, pero que expreses todo porque será la única vía que te garantizará que la suma de dinero no sea tan elevada como al inicio de todo. Eres una mujer muy astuta y conseguirás reducir al máximo la deuda que te atormenta.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El dinero llegará a ti, pero no de forma líquida, sino a través de una oportunidad de trabajo a destajo que será muy bien remunerado y con el que saldrás a flote cuando piensas que todo está acabado. No dejes que los demás te indiquen en cómo gastarlo, puedes escuchar consejos y quédate con el que te sea mucho más útil, que te genere buenas vibras.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Vas a conseguir esa pareja que tanto buscas. Tu suerte cambiará para mejor porque por fin alguien verá más allá y descubrirá que tienes mucho que ofrecer. No se fijará en tu aspecto o tu posición económica, sino en cómo eres, lo transparente que te muestras ante los demás porque no te gusta aparentar algo que no tiene nada que ver contigo.