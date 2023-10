La Luna nueva traerá un golpe de mala suerte del 14 al 21 de octubre.

Desde el signo de Libra, la noche de este 14 de octubre la Luna llegará a su fase nueva, es decir, que pasará cerca del Sol y se perderá en su resplandor durante unos días. Adicional será la protagonista del eclipse anular del astro rey, que se desarrollará el mismo día desde las 10:45 de la mañana, hora de México, pues el fenómeno empezará en Estados Unidos y culminará en Brasil.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Todo lo que inicies durante estos días estará destinado a no prosperar porque sencillamente las condiciones no estarán dadas, pese a todas energías positivas que le quieras dar al asunto. No vayas contra corriente porque corres el riesgo de perder dinero, tiempo y paciencia. No es un buen momento para los negocios o cerrar tratos importantes, te pueden timar.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas a ayudar a un familiar, tendrás toda la disposición del mundo para solventar un problema, pero solo recibirás malos tratos y terminarás metido en tremendo rollo porque sencillamente esta persona no se quiere dejar ayudar, pondrá a todos en tu contra y tratará de quedes como la mala de ese cuento. También es posible que no quede conforme porque espera que hagas más y te deje de hablar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La intuición te dirá que algo está muy mal con tu pareja, que hay alguien entre ustedes que está siendo una gran tentación para él y que no es indiferente a esa otra persona. No tienes pruebas, pero llegarán a ti sin necesidad de que tengas que revisar ni celular, correo o más. Él lo negará todo, mas llegará en momento en el que no podrá sostenerlo más. Será tu decisión seguir o terminar todo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un compañero de trabajo no está muy contento con el gran desempeño que estás teniendo, por lo que está pensando seriamente en boicotear tus buenas ideas para que él pueda quedar como el mejor creador. No dudes en que pueda dañarte o crear un bulo que te deje en mal. Así que tendrás que estar atenta para que no caigas en sus trampas. No seas ingenua porque lo pagarás muy caro.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Vas a querer descansar porque el estrés está afectando tu estabilidad emocional y las capacidades de tu cuerpo, por lo que esos días libres que tendrás deberían servirte para desconectarte; sin embargo, es lo que menos harás, porque te tendrás un problema tras otro, que no te permitirán tener el equilibrio que buscas. Una persona muy cercana pondrá a prueba tu paciencia.