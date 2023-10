Su familia se olvidó de asistir a su acto de titulación

En el emocionante viaje hacia la graduación universitaria, la ceremonia de titulación es uno de los momentos más esperados y significativos en la vida de un estudiante. Sin embargo, para un joven que se volvió viral en TikTok, esta ocasión se convirtió en un amargo recuerdo debido a la ausencia de su familia en un día que debería haber sido inolvidable.

En la grabación, el estudiante comparte su desilusión después de que su familia no asistiera a su ceremonia de graduación, a pesar de haber obtenido un título universitario por su destacado promedio académico, superior a 9.5.

El joven recibió apoyo en redes sociales

El reconocimiento que otorga la universidad a los estudiantes con promedios excepcionales es un logro que conlleva una gran cantidad de esfuerzo y dedicación. La ceremonia de titulación representa la culminación de años de trabajo duro y es un momento en el que los estudiantes esperan compartir su logro con sus seres queridos. La ausencia de la familia en un día tan importante puede ser profundamente desalentadora y desgarradora para el graduado.

El video viral generó una ola de solidaridad y apoyo en las redes sociales, con miles de usuarios expresando su simpatía y ofreciendo palabras de aliento al joven graduado. Muchos compartieron historias personales de desafíos similares y cómo superaron momentos difíciles en sus vidas académicas. Este incidente sirve como recordatorio de la importancia de valorar y apoyar a nuestros seres queridos en los momentos significativos de sus vidas.

A menudo, nuestras vidas ocupadas y compromisos pueden hacer que pasemos por alto eventos importantes, pero es fundamental recordar que nuestra presencia y apoyo pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. “En mi graduacion mi mamá dijo yo nomas vine para que no estés chingando, y se fue en uber y a mi me mando en camión”, “Pero para pedir favores si llegan a molestar”, “Muchas felicidades ellos no fueron pero muchos estamos orgullosos de ti!” comentaron algunos usuarios de la red social.