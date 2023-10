Luna menguada atrae el dinero, el amor y las nuevas oportunidades a 5 signos del 7 al 13 de octubre

La Luna en cuarto menguante ilumina el cielo con toda su energía para proyectarnos en la abundancia y agradecer al Universo por el amor y la salud.

Es la fase que nos llama a observarnos internamente para darnos cuentas de nuestros errores y rectificar el camino para alcanzar nuestras metas.

Tauro, Cáncer, Libra, Sagitario y Piscis son los signos que recibirán la energía positiva de la Luna y se movilizarán para lograr el dinero y el amor que los llevará a la prosperidad.

Tauro

Son unos días para celebrar por todos los logros personales y porque gracias a tu esfuerzo alcanzaste el equilibrio financiero que necesitabas para tu estabilidad y la de tu familia. Pero ahora toca prepararte aún más porque tendrás nuevas oportunidades para crecer profesionalmente y eso tiene tu energía positiva arriba. Tu corazón ya no se siente solo, estás en una etapa maravillosa donde el amor toco a tu puerta y es una persona que te valora y te acompaña en todos tus proyectos. Disfruta de este momento.

Cáncer

Vienes trabajando desde hace algún tiempo en un emprendimiento familiar que sentías que no avanzaba, pero de la noche a la mañana todo comenzó a fluir. Tu esfuerzo valió la pena y no puedes perder el ritmo y el norte que te has propuesto porque de ti depende que todos avances porque te ganaste el respeto y la confianza de todos. El dinero fluye, pero debes ser prudente y administrarlo muy bien para que las finanzas se incrementen. Las oportunidades las tienes al frente, solo tienes que tomar decisiones firmes y acertadas. Se acabó la soledad para ti, alguien del pasado regresa y está dispuesto a todo contigo. No te niegues y disfruta de la vida que te mereces lo mejor.

Libra

Este es el momento de los nacidos bajo la influencia de este signo. Los negocios van creciendo y con ello mejorando las finanzas. Nuevas oportunidades de crecer en el ámbito profesional se te presentan y debes evaluarlas y decidir lo que consideres es mejor para ti. Si estás bien en este lugar y podrías estar mejor, entonces busca la forma de avanzar. Ser ambiciosa no es malo, por el contrario, te ayuda a moverte aun más por alcanzar las metas. Tu pareja te apoya en todo y quiere consolidarse en la relación, así que llegó el momento de decirle sí al compromiso.

Sagitario

El fruto de tanto esfuerzo y trabajo lo verás concretado en los próximos días porque recibirás todas las ganancias de un solo golpe. Es la suerte que te acompaña, pero debes cuidar muy bien tus finanzas, no malgastar y pensar en tu futuro y el de los tuyos. Te proponen un nuevo negocio y será la oportunidad para lograr que este último trimestre del año estés holgada y puedas resolver tus compromisos. Estás pasando un momento maravilloso en pareja, así que no permitas que terceros intervengan y dañen lo que te ha costado construir con esa persona tan especial.

Piscis

Tus ambiciones profesionales te han llevado muy lejos, tanto que la abundancia llega en momentos que pensabas que estarías mal económicamente. Celebra porque la suerte está de tu lado, porque vas a resolver esos problemas financieros que te tenían aturdida, porque vas a poder retribuirle a la familia todo lo que han hecho por ti. Ahorra porque te viene una propuesta de inversión importante y debes tener la solvencia para lograr alcanzar esa meta. Después de pasar por algunas diferencias con tu pareja, llega la calma. Así que prepara ese viaje que tanto deseas hacer y permítete avivar la pasión que ambos lo necesitan.