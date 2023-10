La lluvia de estrellas Dracónidas traerá abundancia y prosperidad para 5 animales del zodiaco chino

Desde este viernes, el cielo ofrecerá un espectáculo con la lluvia de estrellas Dracónidas, que estarán activas hasta el 10 de octubre y tendrán su punto más cumbre el lunes 9 desde la constelación de Draco, cerca de la línea del horizonte. Esto coincide con el cuarto menguante de la Luna. Los afortunados serán los signos de Tigre, Dragón, Caballo, Mono y Cerdo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Disfruta la libertad que tienes. Aprovéchala para hacer esas cosas que te han quedado pendiente. No te enrolles con pretendientes, porque ahora te sobrarán. Invierte en un curso de crecimiento personal, descúbrete. Tómate tiempo para estar contigo y explorarte espiritualmente, para que el inicio en otra relación sea basada en tu nueva yo, la que está ha sanado sus heridas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Vas a tener una visión mucho más práctica sobre una situación en particular. Tu forma de ver todo traerá fortuna y te permitirá aprovechar al máximo todo lo que esto involucra. Además, será algo que también beneficiará a quienes se encuentran a tu alrededor. A partir de aquí te consultarán todo porque se darán cuenta que tienes una alta capacidad resolutiva.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Te sentirás muy bien, muy motivada y sobre todo calmada, por eso nadie podrá amargar tus días. Has aprendido a alejar esas malas vibras, ya sabes cómo repeler esas situaciones o sencillamente cómo salir de ellas de una manera mucho más fácil. Desde esta paz que tienes, comenzarás a construir un excelente hogar. Las cosas en tu casa van a cambiar para mejor antes de que termine este mes.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No te encasilles en un tipo de hombre en especial. Dale la oportunidad a ese chico que está muy interesado en ti, que te ha demostrado en varias oportunidades que es noble, con buenos valores arraigados. No lo dejes en la friendzone y permítete conocerlo. Es posible que sea tu de media naranja y no te hayas dado cuenta por estar pendiente de otros asuntos o personas que ni al caso.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estás desesperada por dinero, pero no te has dado cuenta que tienes lo necesario para solventar, pues solo lo ves como moneda papel o electrónico. Mira lo que tienes en casa, sabes que muchas de esas cosas que tienes años sin usar se pueden convertir en tu salvavidas. No es necesario que las vendas todas, pero sí las que hagan falta para cubrir el monto que requieres, además así le huyes a las deudas.