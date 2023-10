Octubre iniciará con un golpe de suerte en el amor para 4 signos gracias al eclipse solar

A las 10:45 de la mañana de este 14 de octubre el cielo de México será el lienzo para que el Sol y la Luna, en un espléndido “beso” den un espectáculo: eclipse anular solar, que traerá mucha buena vibra en el amor para Aries, Virgo, Libra y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltera: El buen humor y la amabilidad te abrirán la puerta para conocer al hombre que te valorará, respetará y sobre todo, te aceptará cómo eres. Usa esa calidez humana que te caracteriza para encantarlo, pues es una persona muy humilde, que le interesa mucho la belleza interior.

Con pareja: Planifica una salida a solas, sin niños, amigos o colegas. Un espacio para que hablar de cualquier tema, pero en el que no tengan que preocuparse por alguien. Ahora es idóneo hacerlo porque están en una etapa de conexión muy fuerte.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Soltera: Tu soltería seguirá siendo tu amiga, pues debes asumirla como el periodo de reflexión y exploración espiritual para crecer como mujer. Cuando hayas descubierto tus fallas y lo que las detonas, ponte a trabajar en ello. Hasta entonces seguirás solita contigo.

Con pareja: la familia se agrandará. Es muy probable que estés esperando un bebé. Algo que pudiera ser inesperado o no planificado, pero que al final te llenará de mucho amor y verás cómo el amor genuino brillará en los ojos de tu novio.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Has dado mucho a los demás por tu corazón altruista y desinteresado, pero no has recibido en la misma intensidad. Pero eso será cuestión del pasado, cuando conozcas a un hombre un poco mayor que tú, pero bastante interesante que te deslumbrará con su madurez.

Con pareja: Tu chico te tendrá una sorpresa. Hará algo que no suele hacer, pero todo esto porque quiere aliviarte la carga. Sabe que estás agotada y con este gesto te demostrará su gran amor. Te dará ternura su forma de actuar. Consiéntelo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Soltera: Volverás a conversar con tu amiga, se pondrán al día y esto te dará mucha paz, porque tienes algunas sentimientos reprimidos por algunas situaciones que protagonizaron, pero esto fluirá y siente que ya esa deuda está saldada. Disfruta de esos momentos con ella.

Con pareja: Dile todo lo que realmente sientes, lo bueno lo malo y lo feo. Él lo entenderá claramente. Está muy abierto escucharte con atención y a mejorar por el bien de la relación. Tú también debes hacer lo mismo, para que haya un balance.