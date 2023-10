Insólito: Una modelo de OnlyFans descubre que su papá es el cliente que le deja más dinero en la plataforma

Una modelo de OnlyFans relata una situación increíble, impresionante y por demás inquietante. Después de un tiempo en la plataforma de contenidos, en la que se suele subir material para adultos, se ha dado cuenta que su mejor cliente es su mismo padre.

El Tiempo se hace eco de un video que aparece en la red social TikTok. La veracidad de este relato no tiene muchos argumentos, ya que se desconoce la identidad de la modelo.

En ese video de TikTok, la española responde a un quiz que le hace el creador de contenidos para las redes sociales, Andy Torpoco. El tiktoker le dice: “¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida?”, pregunta que desencadenó la inquietante respuesta.

“Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans, y me llegó un suscriptor, yo veía que me pagaba mucho, mucho, mucho dinero, por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros”, inicia la supuesta modelo.

“Después de un tiempo, el usuario me empezó a escribir, porque no se me veía la cara, yo solo mostraba el cuerpo y me empezó a escribir para quedar (encontrarse personalmente), y yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él y a que no sabes quién era, cuando llegué al lugar me encontré con mi padre”, contó.

“Él nunca supo, yo llegué al lugar y lo vi de lejos, entonces me fui sin que se diera cuenta (...) Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre, entonces yo le escribí un mensaje por la aplicación preguntando cómo estaba vestido y me dio las descripciones de cómo estaba mi papá”, añadió en su inquietante relato.