Estos son los signos del zodiaco que sólo piensan en ellos, incluso cuando se enamoran

El amor es uno de los sentimientos más puro y nobles que el ser humano puede experimentar. Es común que al estar en pareja se desee todo lo mejor y se entregue sin esperar más que acciones de cariño de vuelta. Pero, en muchos casos esto no sucede porque existen personas que son tan egoístas que ni el propio amor logra doblegar.

Son los que, por lo general, piden de todo, quieren el mundo a sus pies y que sus parejas les dé toda la atención. Son encantadores, pero también embaucadores, que a través de la manipulación alcanzar sus objetivos, aunque no así la felicidad verdadera.

En el horóscopo, Aries, Leo, Escorpio y Piscis tienen amplia experiencia en esto porque su egoísmo no desaparece aunque estén perdidamente enamorados.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Los nacidos en este signo suelen ser “perfectos” a primera vea vista. Deslumbran con su apariencia y atención, pero una vez que logran seducir, sus parejas comienzan un camino hacia el despeñadero emocional, puesto que, al inicio, coquetean con sus enigmas, misterios que toda mujer quiere descifrar. Luego se aprovecha de ella, de todo lo bueno que tenga: material o espiritual, para lograr una posición o ventaja en cualquier ámbito de su vida. Para esto recurre al chantaje emocional y la manipulación.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El amor es una palabra que les queda grande a los Leo egoístas porque ni lo han sentido con ellos, en realidad, inconscientemente, se detestan, pero para negárselo buscar burlar y aprovecharse de los demás. No viven en paz porque absolutamente todo lo que hacen es por conveniencia, esperan una retribución algo a cambio, es porque ganarán. Cuando están enamorados, su conducta no desaparece, al contrario, a veces su pareja no es más que el trofeo que le dará estatus, lo salvará económicamente o enaltecerá su orgullo viril.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El individualismo es una de las características de los Escorpios egoístas. Con el cuento de que necesitan ser libres y autónomos, van a tropellando corazones. Ellos siempre están de primero, segundo y tercero, y odian que les digan qué hacer porque sienten que están invadiendo su espacio, pero ellos sí están dispuestos a poner condiciones en la vida de sus parejas para complazcan sus caprichos y sus intereses estén por encima de los de ella.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Algunos hombres nacidos en este signo suelen exigir de manera exagera más atención a su pareja, pero no dan nada a cambio. Quieren tener el control absoluto y todo lo que plantea tiene validez, mientras que los argumentos o requerimientos de su pareja carecen de buenos fundamentos para ellos. Esta es una de las razones por la que terminan humillando al “ser que aman”, y sacándoles en cara todo lo que han hecho “desinteresadamente”, ya que son expertos en la manipulación.