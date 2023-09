Nietos cumplen sueño de niña de su abuelita: su reacción deja una gran lección de vida

Como adultos, a menudo nos vemos atrapados en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Estamos enfocados en nuestras carreras, pagar facturas y cuidar de los demás que es fácil olvidarnos de aquello que anhelamos. Esto último sucede especialmente con las mujeres, que por cumplir con su tarea de madres y cuidadoras, suelen hacer de lado sus sueños mientras ven a quienes aman, cumplir los suyos.

Ésta fue una de las lecciones más duras que dejó la película de Barbie. “Nosotras las madres nos quedamos quietas para que nuestras hijas puedan mirar atrás y ver hasta dónde han llegado”, dice America Ferrera como Gloria en la cinta de Greta Gerwig.

Es así como haciendo uso de la canción What Was I Made For? de Billie Eilish que se escucha en la cinta, unos nietos compartieron el viaje con su abuela hacia el lugar más feliz de la Tierra.

En el video, cuya descripción dice “Los abuelos deberían ser eternos”, los jovenes explican que el sueño de su abuela era ir a Disney. En un momento, ella dice sorprendida e incrédula: “mentira que me trajeron a Disney”, para después pasar al llanto de felicidad.

Sus reacciones a lo largo del video conmovieron a usuarios, quienes señalaron que “hizo feliz a su niña interior” y que “cumplió un sueño que probablemente había hecho a un lado”.

viral Sus nietos hicieron realidad su sueño de ir a Disney (TikTok)

“yo acá llorando con la abuelita”; “Su niña interior les agradece”; “se ganaron el cielo por haber cumplido su sueño, que dios se los recompense”; “La abuela muy dulce y bella, pero también son lindos sus nietos que la llevan como una reina a su viaje soñado”; “son unas bellísimas personas ésto nunca lo olvidará,eso sí es felicidad pura Dios los bendiga siempre”, se lee.

La importancia de hacer feliz a tu niña interior

Es fácil perder el contacto con nuestra niña interior, esa parte esencial de nosotros mismos que es naturalmente alegre, juguetona y despreocupada. Pero redescubrir y nutrirla puede desempeñar un papel importante en nuestra felicidad general. Las enseñanzas espirituales sugieren que nos reconectemos con quienes realmente somos cuando nos reconectamos con esta parte de nosotros mismos.

viral La reacción de esta abuelita que cumplió su sueño alegrará tu corazón (TikTok)

El término “niño interior” se refiere a tu yo infantil, la esencia pura de quién eras cuando eras niño, que continúa existiendo en ti e influyendo en tu vida durante toda la edad adulta.

Además, sus nietos demostraron lo que es el poder de la gratitud, haciéndola feliz. Nuestros abuelos no merecen más que un gran respeto y amor de nuestra parte. Siempre debemos estar agradecidos por ellos y apreciar las cosas que hacen por nosotros, ya sea en el pasado, presente o futuro. Nunca deberíamos darlos por sentados.