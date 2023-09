Un cometa pasará cerca del Sol y hará estallar de abundancia y dinero a 5 signos del 23 al 24 de septiembre

Septiembre nos ha traído varias sorpresas, entre ellas el descubrimiento del cometa Nishimura que iluminó el cielo y llenó de buenas energías al Universo.

A partir del 26 seremos también testigos del paso del cometa Hartley que brillará en el cielo hasta el 12 de octubre y estará cargado de mucho positivismo para varios signos.

Tauro, Cáncer, virgo, Libra y Escorpio, serán los signos afortunados porque recibirán el estallido de suerte que les proveerá abundancia y mucho dinero en los próximos días.

Tauro

Entras en una fase de abundancia y prosperidad porque así trabajaste de duro para lograr alcanzar las metas. Es el momento propicio para que esos recursos que llegan a tus manos puedas ahorrarlos para el futuro. No te distraigas ni pierdas el foco de los objetivos que tienes en mente y que debes cumplir para lograr tu total independencia. La armonía y la paz llega a tu hogar y con ello el deseo de la consolidación definitiva con tu pareja. Disfruta de este hermoso momento que te regala la vida.

Cáncer

Estás en la mejor posición laboral para aumentar tus finanzas porque te entregan uno de los negocios más importantes y prósperos de la empresa. Te ganaste la confianza de muchos y es por eso que lograste con éxito este momento. Concéntrate en sacar adelante todos los objetivos y no permita que otros te roben las ideas. Recuerda que mientras estuviste en momentos difíciles, hubo personas que te tendieron la mano y es hora de retribuirles esa bella acción. Toma a tu pareja y tómense el tiempo para salir, hacer un viaje corto y disfrutarse el uno del otro.

Virgo

Ha sido un mes lleno de mucho trabajo, pero también de grandes satisfacciones porque lograste ese reconocimiento por el que tanto luchaste. Las finanzas mejoran, pero debes ser muy prudente para evitar fugas de dinero que en estos momentos no conviene. Hazle caso a tu intuición y acepta esa propuesta que te ofrecen para invertir en un negocio que te producirá algo extra que no te viene nada mal en estos momentos. Alguien llega desde muy lejos y viene con todo el propósito de conquistarte, así que no pierdas esa oportunidad y disfruta de las mieles del amor y la pasión.

Libra

Finalizas septiembre con muy buenas perspectivas en los negocios. Trabajo que tenías atrasado ahora logras sacar muchas cosas adelante porque decidiste hacerle caso a tu intuición y eso te hizo estar enfocada. Los estudios no los puedes descuidar en estos momentos porque culminarlos es una meta que tienes que cumplir porque gracias a eso vas a poder aspirar a un mejor cargo y a tener una mayor proyección profesional. Tendrás un encuentro con un amor del pasado con el que retomaras la relación, pero esta vez será duradera y cada uno con el aprendizaje de la separación.

Escorpio

Vienes de unos días muy difíciles que te hicieron ponerte a investigar y a ser más proactivo en el trabajo. Este esfuerzo rindió sus frutos y ahora las finanzas fluyen y recibes ese dinero extra que te sacará de algunos apuros. No pierdas el foco de los objetivos, recuerda que tu tienes el liderazgo de varios proyectos y debes procurar que todos trabajen en función de los mismos objetivos. La vida te recompensa con tu gran amor, esa persona especial que llegó a tu vida para llenarte de sonrisas, para que tu estomago esté lleno de mariposas y para vivir la experiencia de construir un futuro juntos. Están en el mejor momento para echar adelante.