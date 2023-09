Descubre el consejo para la fortuna y abundancia en la primera semana del otoño.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Divide tus prioridades. Si ya sabes en qué es lo que debes centrar primero tu atención, es trascendental que las dividas o jerarquices para que así también puedas administrar mejor tu tiempo y economía. Esto te facilitará el camino para conseguir las metas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Aférrate a tus creencias potenciadoras, porque estas te inyectarán motivación y mucha buena vibra en cualquier momento de debilidad o cuando las circunstancias no marchen como lo esperas. Sacar lo positivo de lo negativo te dará mucha ventaja en la adversidad.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Enfócate en lo que deseas, ciertamente tienes tus prioridades, que muchas veces no son las mismas que algo que anhelas con ahínco, por lo que a pesar de todo no puedes perderla de vista y trabajar en conseguirlo cada vez que puedas y avanzar hasta lo permita el destino, hasta conseguirlo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Ocúpate más y preocúpate menos, tienes que pensar más en buscar soluciones, en resolver porque quedándote en el mero pensamiento de que todo está caótico no lograrás solventar absolutamente nada. Convierte esto en un hábito y verás que luego lo harás sin mucho esfuerzo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Reflexiona sobre cómo eras, cómo eres y cómo deseas ser, toma lo mejor de tu pasado para construir tu presente. Enfócate en lo que debes mejorar, atesora lo que has aprendido y mantenlo para que no caigas de nuevo en los vicios que llevaron al precipicio.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No te rindas tan fácil, a veces las cosas no salen como se desean, pero dejar todo botado no es la solución, al contrario, es la oportunidad para intentarlo tantas veces como sea posible hasta que salga bien y como esperas. Esto te dejará muchísimas enseñanzas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Prepárate todo lo que puedas. Internet es una herramienta potencial que puedes usar a tu favor y educarte, incluso, gratuitamente. Así mentalízate en buscar conocimiento, profundizar el que tienes, actualizarte y así siempre estarás al día.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Busca información de primera mano y no caigas en los bulos. Si necesitas hacer algún procedimiento burocrático, asesórate, pregunta a diversas personas, pero no te quedes con lo primero que te digan porque podrías perder muchas oportunidades o cometer errores.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aprende a confiar. Aunque la vida te haya tratado mal en cuanto al amor o la amistad, no todas las personas son iguales y en muchas oportunidades tú también eres responsables de todos esos sucesos. Por lo que lo mejor es aprender a ceder y darle chace a otros.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

En cada cosa que hagas recuerda mantener siempre altos estándares porque aquí radica mucho el éxito, la diferencia y distinción con el otro. Si quieres que te vean, que te tomen en cuenta entonces de debes hacer todo lo mejor que el entorno y las circunstancias te lo permitan.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Nunca se pierde porque, aunque no llegue de primera o no obtengas lo que deseas, al final de camino tendrás una lección que aprender y esto es más poderoso si sabes darle el valor que merece. Esto cultivará ampliamente tu sabiduría.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Recuerda que si citicas a alguien es solo tu reflejo, por eso antes de hacerlo revisa primero qué debes cambiar, a qué le debes prestar atención, qué te moleta de esa persona que inconscientemente tienes, y, entonces, todo comenzará a mejorar en ti.