¡Quiere transferencias bancarias! Chica realiza lista de condiciones para tener novio y rompe TikTok

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas comparten constantes grabaciones que logran viralizarse; tal como la realizada por una joven, quien hizo una lista en la que colocó sus condiciones para salir con un hombre.

“Que tome mi mano al caminar”; “Que recuerde fecha importantes”; “Que me tome fotos sin que me de cuenta (y que yo me vea bonita)” o “Mi título de especialidad”, son algunas de las peticiones de la creadora de contenido, pero ¿qué fue lo malo?

La mujer también pidió que le hagan “Transferencias bancarias de tres cifras para arriba”; “Que me escriba para decirme que acaba de comprar vuelos para irnos a la playa dos semanas” o “Que me regale cosas pequeñas como clona”, convirtiéndola en una persona “interesada”.

