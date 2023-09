Cómo lograr que un hombre se sienta amado, según su signo

Hacer sentir amado a una persona no es tarea fácil y si se trata del sexo masculino aun más porque las diferencias existen y hay detalles que algunos les guste y a otros les desagrade.

De acuerdo al signo, hay detalles que debes tomar en cuenta, no sólo para conquistar a ese hombre sino para hacerlo sentir la persona más importante de tu vida.

Así que cada signo tiene sus particularidades y preferencias y aquí te las mostramos:

Aries

Para los nativos de este signo ser libres es muy importante, así que la mejor forma de hacerlos sentir que son especiales y amados es con detalles, así sea los más mínimos, pero sobre todo sin que piensen que eso es una presión. La independencia, el compartir sin asfixias ni compromisos los atrae mucho hasta llegar al punto de ser ellos los que den su brazo a torcer.

Tauro

Los nacidos bajo las influencias de este signo son personas muy introvertidas y cerradas, así que no intentes cambiarlos y acéptalos tal cual son, con defectos y virtudes. Eso en su justa medida les encanta y hasta llegan a abrir completamente su corazón cuando sienten que se les respeta su individualidad.

Géminis

A los géminis le encanta la diversión, las sorpresas, los momentos agradables, reír, compartir y entablar conversaciones que desafíen la inteligencia. Así que, si eres de esas mujeres que no eres atenta, que no estás en la misma sintonía que él, no vas a lograr que se siente querido por ti. Si tú lo conviertes en tu centro de atención, se va a sentir cómodo y feliz.

Cáncer

Son serios, ecuánimes, no les gusta las complicaciones, pero les encanta ser la principal persona en tu vida. Cuando le demuestras que solo eres para él, ellos se sienten felices. La honestidad es su premisa y cuando ven esa cualidad en ti no dudan en decir que eres la mujer adecuada para su vida.

Leo

Los leones son dominantes y su liderazgo va más allá de cualquier situación, así que, si lo haces sentir importante, lo tratas bien, y te conviertes en esa persona que siempre está cuando más te necesita, tienes el terreno ganado.

Virgo

Analítico, pero con muchas inseguridades. Los nativos de este signo necesitan certidumbre completa cuando están en una relación, que les digas todos los días que es el ser más importante y que solo quieres estar a su lado las 24 horas del día.

Libra

Este signo busca el equilibrio en todos los ámbitos de su vida y especialmente en el amor. Son cariñosos y exigen que su pareja lo sea, así que los detalles, el cariño, el estar a su lado el tiempo que sea posible lo harán sentir el ser más importante de tu vida.

Escorpio

Intuitivo y de carácter muy fuerte por lo que la confianza es la premisa, ante todo. Para ellos es importante que les cuentes todo, de que seas el apoyo incondicional, de que estés a su lado en los momentos difíciles y que no les mientas porque eso es motivo suficiente para sacarte de su vida.

Sagitario

Espíritu aventurero, no le gustan las rutinas, así que debes ser muy creativa y llevar su ritmo para que se siente feliz a tu lado. Tu mente debe ser tan abierta como para decirle sí a todo lo que planifique, sea viajes o una simple salida. Así que con mucha paciencia y amor serás la persona más importante de su vida.

Capricornio

Los nativos de este signo llevan la vida poco a poco y con mucha paciencia, así que debes ir a su ritmo y entender que a él le cuesta expresar sus sentimientos, pero que tu sí lo consideras el ser más especial de tu vida.

Acuario

Tercos y decididos a ganar en todo lo que plantean, hay momentos que lo mejor es dejarlos que tengan la razón, aunque no sea del todo así. Demostrarles amor a veces es muy difícil porque son fríos y callados, así que debes tener mucha paciencia porque una vez conquistados son todo amor.

Piscis

La bondad y la nobleza son características de este signo y por eso siempre esperan de su pareja amor, comprensión y confianza en todo momento. Si tienes buen corazón y estás dispuesta a compartir todo con él, tendrás parte del terreno ganado.