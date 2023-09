Mercurio directo atraerá la suerte, el amor y la fortuna a 5 signos del 16 al 19 de septiembre

Mercurio está retrógrado es la frase más temida por muchos y es el culpable que durante ese período las cosas no salgan como están planificadas.

Pero la noche del 15 de septiembre Mercurio salió de su retrogradación y ya está directo, eso significa que todo lo que estaba al revés, se endereza.

Con el planeta de las comunicaciones estacionario, las personas podrán comunicarse de forma fluida como normalmente lo hacen, de sus pensamientos internos hacia el exterior, además de ser un el empuje para que negociaciones o proyectos arranquen definitivamente.

Así que los signos, Tauro, Cáncer, Libra, Escorpio y Piscis, serán los beneficiados con las energías positivas de Mercurio que atraerá suerte, amor y fortuna en la tercera semana de septiembre.

Tauro

Está será una semana llena de sorpresas y de buenas noticias en el plano profesional. Las finanzas vienen con mucho éxito y se debe a una negociación o trabajo que van a cerrar definitivamente. Esto es el empujón que necesitabas para arrancar con un nuevo proyecto que será el que te ayudará a salir de compromisos y ayudar a tu familia con otros planes que garantizarán la estabilidad en tu futuro inmediato. Los problemas con tu pareja tienen que resolverse para que puedan entrar en esa etapa de armonía y paz que ambos se merecen.

Cáncer

Estás en un momento favorable con tus negocios que incrementarán tu riqueza y te garantizarán la resolución de un problema financiero que te generaba mucha preocupación. Sales de esta situación y tienes que seguir enfocada en producir y levantar a un más todos los proyectos que tienes en tus manos. Aprovecha esta racha de suerte para que todos los conflictos que se te han generado los puedas resolver. Cuando todo esto pases llegará la paz mental y la armonía que tanto deseas. Tu familia y pareja son tu columna de apoyo para que tu animo y tus ganas de luchar sigan al máximo.

Libra

Tu esfuerzo y dedicación al trabajo y a los proyectos que te entregaron para sacar adelante, rinden sus frutos. Te felicitarán y valorarán todo lo que has hecho porque lograste ese financiamiento que necesitaban para salir a flote. No pierdas el foco y sigue trabajando con el mismo ahínco porque otras metas debes cumplir. Mucho dinero caerá en tus manos y debes administrarlo con mucha conciencia. Acepta los detalles y el cariño que te profesa esa persona especial que quiere estar a tu lado. Aunque no te des cuenta está en plan de conquista y con mucha seriedad, así que llegó el momento de decirle sí al amor.

Escorpio

Tu intuición e inteligencia te permitirá identificar las oportunidades financieras que tienes esta semana. Estudios que has dejado a un lado por el exceso de trabajo debes retomarlo para que ya culmines esa etapa porque de ello depende el ascenso que tienes en tu camino. El dinero fluye y con él tendrás la oportunidad de invertir en un bien inmueble que garantizará tu tranquilidad y la de la familia. Tu pareja te va a apoyar en todo lo que necesites, incluyendo en lo económico. Disfruta más de tu tiempo libre y descansa que el estrés no es buen acompañante.

Piscis

Se te presenta una gran oportunidad laboral que no puedes perder y debes tomar una decisión en lo inmediato. No temas a cambiar, a salir de la rutina y a buscar tu crecimiento profesional. Es cierto que un cambio del lugar donde te sientes cómoda es muy difícil de dejar, pero necesitas crecer en lo profesional y salir adelante. El dinero fluye, pero con lo que vienes aumentarás tus ganancias vertiginosamente y podrás resolver muchos problemas económicos. Tu familia será tu apoyo en todo momento, así que ya es hora de alzar el vuelo. Ellos estarán felices de que lo hagas.