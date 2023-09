La Luna Nueva dará un giro inesperado que cada signo del zodiaco antes del 15 de septiembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La creatividad estará a flor de piel y te dejará muy buenos recuerdos, porque será tu herramienta para dejar una buena impresión en alguien a quien quieres deslumbrar porque te tomará en cuenta para un proyecto trascendental en las próximas semanas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Lograrás salir airosa de algunos problemas en los que te meterá un grupo de mujeres chismosas que solo buscan perjudicarte, pero tu nobleza y actitud hablará muy bien de ti y serán ellas quienes quedarán marcadas ante otras personas importantes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que hieran tus sentimientos con algunas mentiras que descubrirás gracias a tu intuición. Por el momento no lo entenderás, pero será lo mejor que te podrá pasar antes de que te termine este aññ, porque ya es hora de que salgas de ese círculo vicioso.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Vas a tener la autoridad para tomar decisiones trascendentales y necesarias que no les gustará a muchos, pero que poco te importa porque el fin último será estabilizar el proceso que te encomendarán. Unos te lo agradecerán, otros te criticarán fuertemente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La rabia te ganará y despotricarás todo lo que sientes, pero sin ningún filtro lo que hará que hieras los sentimientos y ya no haya marcha atrás para evitar semejante emoción en el otro. Tu verborrea te meterá en líos y no sabrás cómo salir de todo eso.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Conocerás a alguien que te hará feliz, pero al inicio te costará reconocerlo porque no será nada parecido a lo que has elegido últimamente. Date la oportunidad de ver más allá de las apariencias, porque hay mucho potencial en ese chico y no lo has descubierto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es momento oportuno para que pienses en vivir sola, independizarte, y si ya lo estás, pues remodelar algunos espacios de tu hogar. Lo primordial será que logres un ambiente armónico en este nuevo espacio que tendrás pronto.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Creerás en la palabra de un hombre, quien te jurará que las situaciones cambiarán para mejor, pero será solo para él, porque para ti todo se complicará y tendrás que salir adelante sola. Sin embargo, el cosmos te ayudará al enviarte a una mujer que se convertirá en tu mejor amiga.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No dejes que el temor te domine porque te está quitando oportunidades. Eres una mujer valiente y poderosa como para que no puedas hacerle frente a eso que te desestabiliza. Busca ayuda si ves todo te supera, pero será necesario que le pongas fin.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No te compliques la vida y no te ligues con alguien que ya está comprometido porque él no terminará su relación para estar contigo, es demasiado cobarde para él mismo ponerle fin y prefiere que sea su pareja quien lo haga, algo que no ocurrirá.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se sellará un contrato del que puedes arrepentir porque luego encontrarás muchos fallos que terminarán socavando tu economía. Así que antes de firmar verifica que todo esté en perfecto orden para que luego no te desilusiones.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Hay demasiadas banderas rojas que te están dando muchas señales de alerta sobre tu relación, pero te niegas a aceptarlas. Hazlo ahora y no esperes más tiempo porque será bastante complicado para ti y es posible que termines con la autoestima destruida.