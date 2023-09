El Meteorito Bariloche ayudará a 5 signos del zodiaco a encontrar su camino en la vida

El pasado fin de semana una luz resplandeció la noche en un pueblo de Bariloche, en Argentina. Se trató de un meteorito que llegó a la Tierra y se hizo notar para que algunos signos del horóscopo chino encontrasen el camino de sus vidas, ya que están perdidos.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Llegó el momento de creer de nuevo en el amor, porque ya estás lista. Has aprendido de los errores, a hacer respetar tus límites y fortalecer tu autoestima. Eres una mujer renovada con mucho para dar y, por supuesto, para recibir. Ahora sí sabrás pedir y exigir en la medida que das. No te cortes esta hermosa oportunidad de sentir de nuevo mariposas en el estómago.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Piensas demasiado las cosas antes de hacerlo y justo en ese momento pierdes el tiempo valioso y las oportunidades para hacer y vivir algo grandioso. No se trata de hacer todo sin meditar, pero sí que seas más expedita cuando te toque tomar una decisión, poner en una balanza por los pro y contra y que de forma fácil puedas ver el panorama que tienes por delante.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Sientes que estás en un hoyo, que hoy un mañana para ti, que estás cansada, pero tienes que silenciar esa voz dentro de ti que solo hace hundirte más. Aférrate a elementos positivos, recuerda las estrategias que usaste todas las veces que alcanzaste el éxito en tu vida y trata de replicarlas con ligeros cambios. Esto será una inyección de motivación muy grande. Aléjate de canciones tristes.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Hasta ahora sientes que todo está en contra, pero es porque tu vida está muy desorganizada, no tienes un plan para ejecutar en ningún ámbito de tu existencia y la improvisación no es tu mejor aliada. Obviamente no es que todo tiene que ser metódico, pero sin que sepas qué necesitas, cómo lo conseguirás y qué tiempo te tomará todo el proceso, son las preguntas que, al menos, tienes que responderte.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Deja de prestarle tanta atención al qué dirán porque te estás censurando y dejando de vivir gloriosos episodios que no se repetirán. Al final tienes que entender que no importa lo que hagas o dejes de hacer, los demás siempre te encontrarán las fallas, te criticarán y solo tienes que complacerte a ti y a más nadie, porque aunque estés rodeada de muchas personas, solo tú vives contigo.