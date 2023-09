Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 11 al 14 de septiembre

Mhoni Vidente te dice tu horóscopo para la semana del 11 al 14 de septiembre de 2023, revisa sus predicciones y datos clave como cuál es tu día de la suerte, los colores que te traerán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad.

Mhoni Vidente hace énfasis en tu situación familiar y lo que te depara en el ámbito laboral, sobre todo si por fin te llega una oportunidad de crecimiento o si es tiempo propicio para que pidas un aumento.

Además, la astróloga te da algunas recomendaciones para que triunfes personalmente y alcances tus objetivos en la vida.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te comparte los consejos para esta semana del 11 al 14 de septiembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás la oportunidad de analizar durante esta semana un nuevo proyecto de trabajo; es importante que te prepares bien para las juntas, ya que podrías ser considerado para un nuevo puesto. Tus mejores días son el 12 y el 13 de septiembre, así que trata de estrenar ropa y zapatos esos días para que tu buena suerte se multiplique. Tu sabiduría y liderazgo te hacen una persona afortunada, así que aprovecha estas virtudes para alcanzar las metas que te propongas. En el amor, podrías estar dudando seguir o no con tu pareja; recuerda que tu signo es muy intenso y dominante, así que trata de relajarte. Si estás soltero, podrías enamorarte muy fuerte esta semana, esto porque tu signo siempre necesita estar acompañado, y alguien del signo de tierra podría llegar a tu vida. Tus números de la suerte son el 13 y el 50, y tus colores de la fortuna son el rojo y el verde.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante esta semana vivirás cambios y renovación para ti. Recuerda que estás en una época de cuidarte a ti mismo y a tu salud, así que debes tener cuidado con problemas de pulmones, y trata de dejar de fumar para mejorar tu salud; también es importante que hagas más ejercicio. Sigue estudiando y entra a un diplomado, ten presente que tu inteligencia es muy fuerte, y eso te ayudará a tener buenas calificaciones. En el trabajo, te llegará un bono y te pagarán tus vacaciones. También cambiarás de carro por uno más reciente. Un amor del signo de Virgo o Escorpión te buscará para volver: escucha lo que te dice y trata de darte una oportunidad para ser feliz. El 13 de septiembre es importante que tengas una buena actitud, recuerda que tu pensamiento es muy fuerte. Tus números de la suerte son el 05 y el 49, y tus colores son el blanco y el rojo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana, amigo Géminis, será un momento de mucho trabajo y actividad para ti; te sugiero que administres bien tu tiempo para que puedas realizar todos tus proyectos. No olvides que vives un crecimiento profesional y que necesitas sentar las bases de un patrimonio. Ten cuidado con los chismes, ya que podrían causarte problemas con alguien del signo de Aries o Acuario. Es importante que seas discreto y que no confíes en todos. El 13 de septiembre tendrás un golpe de suerte, los números 7 y 13 serán tus amuletos, y el azul y el amarillo serán tus colores de la suerte. En el amor, podrías estar pensando en separarte de tu pareja, pero toma una decisión meditada. También serás un buen anfitrión esta semana, y recibirás a familiares y amigos en tu casa. Cambiarás tu celular por uno más reciente. Te harás una cirugía dental que saldrá bien.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana habrá buenas noticias para ti, pues por fin conseguirás lo que estabas esperando, ya sea un buen trabajo o la propuesta de un negocio más próspero; recuerda que atraviesas por una etapa de abundancia, y que las fuerzas cósmicas están presentes en tu vida. Un amigo te invitará a ir de vacaciones a fin de año. Realizarás pagos atrasados en tu tarjeta de crédito y te pones al corriente por fin. Un antiguo jefe o director te buscará para ofrecerte trabajo otra vez. Ten cuidado con los problemas de nervios y estrés. Será un buen momento para reinventarte en todo lo personal. En el amor, debes ser más determinante: si no ves que tu pareja quiera algo serio contigo, mejor cambia y empieza de nuevo en otra parte. El 15 de septiembre tendrás un golpe de suerte. Los números 04 y 39 serán tus amuletos, y el verde y el amarillo serán tus colores mágicos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás bajo mucha presión en el trabajo durante esta semana, tendrás muchas juntas de última hora, así que es importante que te mantengas calmado y profesional. Tu signo es muy intenso, y a veces puedes ser demasiado duro con los demás, y evita pelear con tus superiores. También es importante que administres bien tu dinero y evites gastar en cosas que no necesitas. En el amor, podrías sentir que tu pareja se está alejando de ti, solo recuerda que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar; trata de reconquistarlo, y pon más atención a tu vida sentimental; no todo es sexo, también los detalles cuentan. El 13 de septiembre, prende una vela de color azul y pide a todos los ángeles que te ayuden en lo que más necesitas. También tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 31, y usa el color rojo y amarillo en tu ropa para atraer la fortuna.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Celebrarás tu cumpleaños esta semana, amigo Virgo, serás muy festejado y recibirás muchos regalos, solo ten en cuenta que las personas que van a tu fiesta son realmente las que te quieren, disfruta y reinvéntate. Trata de no preocuparte de más, es decir, no pienses tanto en los problemas, dale vuelta a la hoja y siempre mira hacia adelante. El 13 de septiembre será un día de buena suerte para tu signo, pide un aumento de sueldo y un ascenso, que ya te los mereces. Ese mismo día, prende una veladora de color blanco para que tu buena energía crezca. Estarás viendo la posibilidad de conseguir un crédito bancario para comprar un departamento y cambiarte de casa. En cuanto a la salud, trata de tomar más agua y seguir una dieta saludable. Tus números de la suerte son 03 y 27, combínalos con tu día de nacimiento. Tus colores mágicos son amarillo y verde.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentarás una semana de energías encontradas y revueltas, se te presentan oportunidades de crecimiento y éxito; sin embargo, lidiarás con problemas y desafíos. En el ámbito laboral, tendrás días de mucho trabajo, y también debes ponerte al corriente con tu papelería de impuestos y pagos. Esta semana será para conocer a nuevas personas y hacer negocios que te darán prosperidad. Sin embargo, debes tener cuidado con tus impulsos y evita pelear sin razón. En tus relaciones personales, te buscará un amor nuevo, solo que debes ser precavido y no apresurarte en esta relación. También debes cuidar de tu familia y no dejes que el trabajo te consuma. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 11 y 23, ese día en particular tendrás oportunidad de quererte más a ti mismo; tus colores de la abundancia son verde y rojo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás la oportunidad de mejorar tu situación financiera y personal, ya que en estos días recibirás buenas noticias sobre un nuevo trabajo en el que te pagará más. Sin embargo, debes ser prudente con lo que dices y haces, ya que algunas personas podrían tratar de usarte en su beneficio. Comenzarás a planear tus vacaciones de diciembre con tu familia. También tendrás la oportunidad de iniciar un negocio propio, pero debes tener cuidado con las malas intenciones de otras personas. Tus números de la suerte son 03 y 29, tus colores de la fortuna azul y blanco, y tu mejor día el 15 de septiembre. En el amor, tendrás algunas dificultades con tu pareja, debes ser prudente con lo que comentas y no soltar tu celular para evitar malos entendidos. Tienes que ser prudente con todo lo que platiques con tus compañeros para que no sea usado en tu contra.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tendrás oportunidad de formar un patrimonio para tu futuro, considera la posibilidad de mudarte a otra ciudad o país para alcanzar todo tu potencial en tu carrera profesional. Enfrentarás una semana de cambios y oportunidades, podrás crecer en lo profesional y económico, pero por otro lado, también debes tener cuidado con tu salud y tus relaciones personales. Recibirás una propuesta para un nuevo reto laboral que te ayudará a crecer, pero debes tener cuidado con tus superiores y no dejarte llevar por la ambición. Cuida tu salud, especialmente tus riñones y páncreas, te recomiendo seguir una dieta y hacer ejercicio para evitar problemas en tu cuerpo. Madura en tu vida amorosa y no busques tener dos o más parejas a la vez. Tu mejor día es el 13 de septiembre, tus colores de la abundancia: amarillo y rojo, y tus números de la suerte 09 y 11.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, tus colores son rojo y verde, y tu mejor día el 12 de septiembre. Ten mucha precaución, enfrentarás malas situaciones, como problemas personales y de trabajo, tendrás que resolver dudas de los demás y tomar la mejor decisión para ser feliz, y también cuídate de traiciones de amigos del trabajo, trata de no platicar tus planes. Te llega dinero que no esperabas por la venta de una propiedad. Ten cuidado con los enojos, recuerda que es mejor no ponerle atención a personas que buscan molestarte, tu signo atrae mucho las envidias. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero; si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo. Estarás melancólico y recordarás a alguien que ya no está contigo, aprende de los errores. Resolverás problemas sentimentales con personas del pasado.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás que ponerte al día con tus finanzas y tus relaciones personales, también se te presenta la oportunidad de crecer en tu carrera profesional. En el ámbito laboral, recibirás una propuesta para un ascenso que te ayudará a crecer, así que fortalece tu confianza y no subestimes tus capacidades. Cuida mucho tus relaciones amorosas, no debes jugar con los sentimientos de dos personas a la vez, debes madurar en tu forma de expresar tus sentimientos. Tu día de la fortuna será el 15 de septiembre, tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 15, y trata de usar los colores rojo y amarillo. Te llegará la fuerza suficiente para superar los desafíos que se te presenten. También tendrás la oportunidad de crecer en tu vida personal. En cuanto a la salud, trata de tener cuidado con problemas de hernias o infección de la piel, ve con tu médico para que te revise.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer personas importantes para tu entorno laboral. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos en páginas de web, ese tipo de relaciones solo son para diversión. Esta semana será de cambios en tu vida laboral, te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado, ya no seas miedoso para los cambios en tu vida y enfrenta nuevos retos porque es tiempo de que logres lo que deseas para ser alguien. A veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo y lo principal es enamorarte de ti mismo. Te entregan dinero que te debían y lo inviertes en una casa. Debes aprovechar la corriente de energía de la abundancia que va dejar su huella en tu vida. Tus números de la fortuna son 03 y 18, tus colores el blanco y azul, y tu día mágico será el 13 de septiembre.