La salida de Mercurio Retrógrado se une con la Luna Nueva y dará un golpe de mala suerte

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es posible que durante estos días, en medio de alguna situación confusa, puedas perder algún documento importante, que en el mejor de los casos puedas tramitar de nuevo, pero deberás pagar una alta suma de dinero y enfrentarte a la tardía burocracia.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La tolerancia estará de paseo en tu trabajo, por lo que los conflictos con tus superiores y tus compañeros será lo único que tendrás antes del 15 de septiembre, porque todos creerán tener la razón, van a querer el primer lugar en todo y no reconocerán sus errores.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estás enfrentando una dura crisis financiera y como si esto no fuera suficiente, te harán un cobro doble por una alta suma que te dejará casi en jaque mate, porque se “comerá” casi todo tu dinero. Tendrás que endeudarte mientras que hacen el reintegro del dinero.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Descubrirás que tu pareja te está siendo infiel con alguien muy cercano a ti. Ya lo sospechas desde hace varias semanas, pero por fin tendrás las pruebas irrefutables del engaño que, no solo te destruirá el alma, sino que te dinamitará la confianza en otra pareja.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Algunos de vacaciones y otros enfermos, pero tú serás quien deberá soportar toda la carga laboral porque eres la única que puede hacerlo. Así que dile adiós a los planes que tienes con tu familia o amigos, porque ahora las salidas tarde de tu trabajo serán tu nueva rutina por un tiempo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tienes todo organizado en tus finanzas, por eso has avanzado mucho durante este año, pero eso se estancará durante esta semana porque se te presentarán algunos imprevistos mayúsculos que harán que pierdas días de trabajo y, por ende, descuentos en tu salario.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Confiarás en la palabra de un familiar sobre un negocio muy bueno en el que él también tiene invertido su dinero, pero todo será parte de una estafa piramidal que ahora tiene otra fachada y en la que caerás por ingenua. Tu pariente dará la cara, pero mientras te quedarás sin dinero.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por querer calmar a un niño con tu celular vas a tener que comprarte uno nuevo, ya que es posible que este sufra una caída que le dañe alguna parte vital, dejándote incomunicada por varios días, y perdiendo también la oportunidad de hacer algún negocio.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Los intereses de la tarjeta de crédito o del préstamo que hiciste te comerán, porque no has sido disciplinad con el dinero que ha entrado a tu cuenta bancaria, ya que has priorizado otros asuntos y ahora no sabrás como salir de esta situación.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Has planificado desde hace tiempo una escapada con la familia, pareja o amigos, pero esto se caerá de la noche a la mañana porque es posible que alguno tenga un quebranto de salud. Así que tendrás que reprogramar todo para mucho más adelante.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Últimamente has mentido mucho para quedar bien y aparentar algo que no eres, pero quedarás al descubierto y no sabrás qué hacer. La imagen que los demás se crearon de ti se caerá como un castillo de naipes, y ahora te tocará reconstruir todo, pero desde la verdad.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te confiarás de que tienes tiempo suficiente para tramitar un documento, pero no leíste las letras pequeñas y el periodo de acción se te pasará, por lo que tendrás que pagar una multa o esperar otros cuantos meses más para volver a aplicar.