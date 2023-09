Golpe de suerte y dinero para 6 mujeres del zodiaco gracias a la luna cuarto menguante

La luna llegó este miércoles 6 de septiembre a su cuarto menguante y trajo buenas noticias para las nacidas en los signos de Aries, Tauro, Virgo, Escorpio, Acuario y Piscis, ya que recibirán dinero, se protegerán ante eventualidades financieras y tendrán una oportunidad de un nuevo empleo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Por fin esa persona cumplirá su promesa y te dará el dinero que te tiene pendiente desde hace meses. Esto te permitirá saldar también algunas deudas, cuyos intereses están acabando con tu bolsillo. No te ciegues cuando tengas todo en tu cuenta, jerarquiza bien lo que debes cancelar para que no te quedes en cero y vuelvas a recurrir a un prestamista para solventar tus necesidades.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es posible que recibas una llamada del banco para indicarte que tienes un crédito o una tarjeta de crédito preaprobada, lo que será música para tus oídos. No te de miedo meterte en esa deuda si usarás ese dinero para multiplicarlo a través de un negocio que iniciarás por cuenta propia y que te dejará buenos dividendos. Tu emprendimiento pagarás las cuotas mensuales y no deberá preocuparte.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay una oferta de trabajo que no podrás rechazar porque te mejorará mucho el sueldo y los pasivos laborales, lo que te permitirá vivir como lo has deseado desde hace tiempo. Solo deberás tener paciencia porque tendrás que someterte a un riguroso y tardío sistema de ingreso. No hagas planes aún hasta que tengas el dinero en tus manos, que cobres el primer salario.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Cuida tus intereses, así que es mejor que cualquier trato que vayas a celebrar por estos días los hagas por escrito para que todo quede claro y no se preste para malos entendidos, ya que esto te blindará de futuros problemas, especialmente los monetarios, ya que un contrato solo de palabra podría hacerte perder dinero en los venideros meses. Sigue el consejo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Será una semana de muchísimos gastos, que podrían desconcertarte. Sin embargo, la buena noticia es que todo ese dinero retornará a ti en diferentes formas antes de que termine el mes. Quedando todo saldado. Es una forma en la que el cosmos te recompensará por las acciones que has tenido a lo largo de todos estos años.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Llegó la hora de hacer borrón y cuenta nueva en tu vida. Vas a empezar desde cero, pero con mucha más experiencia que antes, lo que impedirá cometer los mismos errores. Te sentirás mucho más tranquila y con mayor esperanzas de que ahora todo funcionará correctamente, ya que la abundancia está en este camino nuevo que comienzas a transitar junto a la persona que amas.