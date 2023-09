El segundo fin de semana de septiembre traerá profundos cambios por la luna cuarto menguante

Desde la constelación de Géminis, la Luna brillará en cuarto menguarte para darle algunos cambios a las vidas de ciertos signos del horóscopo chino este 9 y 10 de septiembre. Las afortunadas serán Buey, Serpiente, Cabra, Mono y Cerdo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tendrás que dejar de lado la comodidad que tenías hasta ahora en materia laboral y salir a buscar nuevos horizontes porque las nuevas responsabilidades que acabas de adquirir así te lo exigirán. No estás para inestabilidades financieras y deberás apostar por buscar dinero de otras forma que te permita mantener tus compromisos y no caer en deudas, que terminarían por ahogarte o ser el comienzo de una mala racha.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

En el amor se vienen algunas discusiones producto de las inseguridades de tu parte. Piensas que vivirás de nuevo esos episodios de traición del pasado y esto te tiene muy afectada, por tal motivo te mantienes en una constante “cacería” de tu pareja, pero él mismo te demostrará de que no debes temer porque te ama incondicionalmente y no tendrás que sufrir por infidelidades. Solo será necesario que estés abierta al diálogo y no caigas en la tentación de vulnerar su privacidad.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Estás necesitando de una buena compañía que te escuche, te ayude y te brinde una estabilidad. La conseguirás al lado de una amiga, quien será tu pilar en los momentos de mayor tensión que estas por vivir. Te ayudará a conservar la calma e impedirá que la esperanza se esfume de tus días. Su amista se fortalecerá aún más.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tienes que prestarle atención a tu cuerpo, que lo has sometido a grandes cargas en los últimos días y está dando señales de alerta, pero las estás dejando pasar pensando de que es algo transitorio. No esperes más tiempo y acude al médico para que te chequee y tienes que bajarle la intensidad al estrés, que es otros de los factores que también te está afectando mucho. Dejar esto para después podría ocasionarte una lesión y frustrar tus planes.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tu gran sentido de responsabilidad y pertenencia te abrirá las puertas hacia el empleo que estás buscando. Todo lo lograrás mediante una amiga, quien servirá como aval de tu entereza. Su poder de recomendación jugará mucho a tu favor y verás como paso a paso vas a ir mejorando algunos aspectos de tu vida una vez que entre a trabajar en esta compañía.