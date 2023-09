El halo solar llegó para influir en el amor de 5 signos en la primera quincena de septiembre

Un fenómeno meteorológico impresionó este 4 de septiembre a los mexicanos, se trató de un espectacular halo solar que se formó durante la mañana y influyó significativamente en el horóscopo. Géminis, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario serán los que sentirán los efectos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Soltera: Una persona muy cercana ahora te comenzará a ver de otra forma, ya que harás algo que despertarás ese sentimiento en él. No te lo dirá, porque temerá de que lo rechaces, pero sí se encargará de lanzarte indirectas para saber qué tan dispuestas estás a recibirlo.

Con pareja: Te sientes más enamorada de tu chico, porque has aprendido a abrazar sus defectos y entender que también tienes “espinas”, pero a pesar de todo esto él ha elegido ver toda tu belleza. Asimilar esto ha hecho la gran diferencia en tu relación.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Soltera: No vale la pena que sigas detrás de ese hombre que no tiene nada bueno que aportarte, pero no quieres entender y lo harás por las malas. Te causará dolor, porque al parecer es la única forma en la que reaccionas. Estar lejos de él es un favor que te está haciendo. ¡Entiéndelo!

Con pareja: No será posible que lleguen a un acuerdo sobre un tema que a ambos les compete. Ninguno quiere dar el brazo a torcer porque sus orgullos no los deja y no están viendo que esto está socavando la estabilidad que les costó lágrimas y malos ratos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Los amigos es la mejor opción que tienes, por ahora no hay ningún a la vista más allá del que te puedan brindar tus amistades, pero esto será enriquecedor para ti porque estás gozando de una felicidad plena, que te hace lucir radiante y también atractiva.

Con pareja: La pasión entre ustedes se irá de vacaciones por un buen rato porque comenzarán a vivir bajo ciertas circunstancias que impedirán amarse en cuerpo y alma. Van a tener que idear algunas estrategias para que este factor no quede relegado en la relación.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Soltera: No te detengas por el qué dirán. Si haces o no, siempre serás blanco de críticas, así que vive tu momento. Si deseas matar tus ganas con un chico, pues hazlo, pero sí es vital que sepas elegir con quién, porque los patanes no deben ser admitidos en tu vida.

Con pareja: La comunicación es excelente, por lo que la confianza también se verá fortalecida. Es un trabajo en equipo que está dando muy buenos resultados. La armonía que tienes es envidiada por muchos, así que no presuman mucho su felicidad.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Soltera: Te engañarán. Te hará creer que eres la única, que lo eres todo para él, pero descubrirás que lo compartes con otra y posiblemente tú seas la moza. Él mismo se caerá con sus mentiras y lo sabrás de la manera más absurda y sin buscarlo. Es una señal del destino.

Con pareja: Las peleas no darán tregua entre ustedes. Por todo y nada discutirán, pero todo esto será por el estrés que están viviendo. Es normal que ocurra, mas hay que ser cuidadosos con las palabras que se dicen, porque no se pueden recoger y el daño queda.