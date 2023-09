La conjunción lunar y el halo solar traerán malas noticias antes de 10 de septiembre

Esta semana comenzó con un sorprendente cielo que conquistó con un precioso halo solar, que es un aro con los tonos del arcoíris que se forma al rededor del sol producto de un fenómeno atmosférico. De acuerdo con la Nasa, “el aire atmosférico posee ligeras nubes cristalizadas por el frío, las partículas de hielo en suspensión en la tropósfera que refractan la luz generando un espectro de colores alrededor del sol”.

Por si fuera poco, hoy 5 de septiembre se dará la conjunción entre la Luna y Júpiter un hecho que sumado con el anterior dará como resultados, una cadena de malas noticias.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tienes unos gastos programados, pero lo que no tienes previsto es que todo esto se adelantará y te faltará dinero para solventar. Confiarás en una persona que te brindará una oportunidad cambiar algunos aspectos de tu vida cotidiana, pero ella no te será sincera y tendrás que sacar dinero de donde no tienes para no quedar mal y que esos cambios no se transformen en algo negativo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Hay un hombre que está celoso porque no le prestas atención, se siente aislado e ignorado por ti y eso lo tiene mal. Las discusiones estarán a la orden del día, pues ese buscará mil razones para que fijes tu tiempo en él. No descartes que te siga o que te sientas acosada, así que ten mucho cuidado y no trates de verte a solas porque puede traer consecuencias. Tiene pensamientos muy negativos hacia ti.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

El estrés que estuviste viviendo en el último año no pasó en vano, te dejó secuelas y ahora las comenzarás a padecer, lo somatizarás porque tu cuerpo ya está cansado de que lo explotes y no le des el descanso y sobre todo el cuidado que se merece, por tal motivo se manifestarán con dolores en la espalda baja o en el sistema digestivo, que le impedirán hacer tu vida rutinaria.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Por andar despistada con el celular o la computadora es posible que algo de valor que quiebre o se pierda y tú eres la única responsable. El dinero saldrá de tu bolsillo sin contar de la vergüenza que vas a pasar. Debes estar más atenta a lo que tienes a tu alrededor porque últimamente el celular está consumiendo tu vida y no te has dado cuenta. Alguien de tu familia te lo reclamará.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Por fin vas a poner en su lugar a esa mujer que tanto daño te está haciendo, le dirás las verdades en su cara, pero esto no será tan fácil y desencadenará una gran discusión en la que otros deberán interceder para evitar que la agresión pase a lo físico. Es bueno que ya no te dejes humillar más, pero tampoco te rebajes al nivel en el que están la educación y los pocos valores de esa persona.