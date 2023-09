Los efectos de la Luna Azul seguirán afectando a 5 signos la primera semana de septiembre

Agosto cerró por todo lo alto con un espectáculo de luna, se trató de su segunda luna llena, que también es conocida como azul, puesto que cada tres años se evidencias 13 de estas. Su gran brillo fue tan especial que su efecto tendrá repercusión hasta por una semana, y así lo evidenciarán las nacidas en los años del horóscopo chino: Buey, Dragón, Cabra, Gallo y Perro.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tomarás una decisión sin pensarlo mucho y cuando ya no haya vuelta atrás te darás cuenta que esto afectará negativamente a otra persona, algo que te hará sentir muy mal, sobre todo culpable porque tu intención no perjudicar a alguien. Vas a tener que esforzarte para pasar la página, porque la culpa no te beneficiará en nada, al contrario, puede hacerte perder lo que con esfuerzo lograste. Trata de pedir perdón desde lo más profundo de tu alma.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Hay cambios relacionados con hábitos porque en tu meta está modificar patrones que están desmejorando tu vida, las relaciones con otros. En ocasiones te sentirás frustrada porque no estás viendo la transformación, pero tu entorno sí y ellos te lo harán saber. No te desesperes y haz todo este proceso con calma. Una situación extraordinaria será tu prueba de fuego y la pasarás sin complicaciones.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Los roces con la pareja se incrementarán, porque tienen la tolerancia en cero. Todo y nada les molestará, pero se niegan a conversar y serán problemas tras problemas que pueden dinamitar la relación y no ponen un freno a la situación. Algunos de los dos tendrá que dar el brazo a torcer para la solución llegue pronto.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tienes mucho potencial, pero te cuesta creer en todo lo que puedes lograr porque desde pequeña te minimizaron, pero ya eres una gran mujer, así que de eso debes aferrarte para que te valores, como lo hacen muchas personas contigo. Esta semana recibirás un sabio consejo de un desconocido y que te hará reflexionar sobre cómo has llevado tu vida hasta ahora. Sé agradecida y dedícate tiempo para mejorarte espiritualmente.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tendrás que hacer un plan y apegarte a él para mantener a raya los gastos superfluos que están dinamitando tu economía. Necesitas resolver muchos temas en el hogar y para esto necesitarás dinero que no puedes dejar en estupideces, ni es “gusticos”. Hay momentos para el goce, pero esta semana no lo será. Hazlo planificado y verás que lograrás solventar todo y, posiblemente, te sobren pesos.