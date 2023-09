Mercurio retrógrado y los desafíos que sortearan 3 signos para cumplir sus metas del 3 al 10 de septiembre

Cuando se escucha que Mercurio retrógrado llega, todos entramos en crisis. Y es que en la astrología ese fenómeno astronómico real, lo antecede una mala reputación.

Cuando Mercurio está retrógrado se abre un período que dificulta la comunicación, la tecnología y los acuerdos.

Pero este es un fenómeno que está presente de tres a cuatro veces por año y debemos sortearlo con inteligencia y determinación.

Actualmente pasamos por uno de esos momentos, ya que, según los cálculos astronómicos, del 23 de agosto al 14 de septiembre está vigente.

Así que los desafíos que tendrán que sortear los signos de Géminis, Virgo y Capricornio en los profesional y personal son importantes para lograr el éxito, la prosperidad y la tranquilidad.

Géminis

Pese a estar en una etapa difícil, ese ímpetu y esa fortaleza no te van a dejar decaer en los objetivos que tienes trazados. Esa habilidad para adaptarte a los cambios es lo que te permitirá enfrentar las adversidades. Ten confianza en ti misma para sacar adelante proyectos y negocios que serán los que te ayudarán a salir adelante y a tener un futuro con abundancia y prosperidad. Aprovecha este tiempo para reflexionar y revisar tus relaciones personales, de esa manera evitarás problemas y pasarás este tiempo con paz mental.

Virgo

Es difícil de creer cuando se está en Mercurio retrógrado, pero será tu momento de brillar. Tu fuerza de voluntad y determinación serán los elementos importantes para salir airosa de algunos conflictos en el ámbito profesional. Las estrategias que apliques serán tan efectivas que lograrás que todo vuelva a la normalidad y que quienes te acompañan en estos proyectos retomen el camino para lograr culminar esta etapa con éxitos y con muy buenas perspectivas económicas. Aprovecha para organizarte en el trabajo y evaluar nuevas oportunidades.

Capricornio

Debes tomarte este tiempo para evaluarte a ti mismo por algunas decisiones que has tomado y las cosas no han salido como imaginaste podía suceder. No te sientas frustrada, por el contrario, esto te va a ayudar a organizarte y planificar nuevas estrategias para arrancar con otros proyectos. Los cambios siempre generan rechazo, pero una vez logras aceptarlos las cosas fluyen y la prosperidad y la paz mental llegan a tu vida. Tiene que mantener la comunicación abierta, bajarle dos al carácter y esperar el tiempo prudente para tomar decisiones acertadas.