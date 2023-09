Descubre cuáles serán los signos afortunados en el trabajo y el dinero del 4 al 10 de septiembre

Septiembre se comenzará a desarrollar con fuerza a partir este lunes 4, tras vivir la lluvia de estrellas aurígidas, que se mantiene activa hasta este viernes 8. Hasta el domingo 10, algunas mujeres nacidas en los signos de Géminis, Leo, Libra, Capricornio y Piscis van a verle el rostro a la fortuna en el ámbito de dinero y del trabajo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dinero: Aprovecharás una gran oportunidad para invertir tu dinero en un negocio rentable que lo multiplicará rápidamente. Será algo que podrás hacer una sola vez, así que no podrás dejarlo de lado si lo que deseas es mejorar sus finanzas.

Trabajo: Vas a lograr un cambio significativo en tu puesto de empleo luego de que tengas una conversación franca con uno de los ejecutivos que se encargan de tomar las decisiones trascendentales dentro de la compañía. Te sentirás contenta con lo logrado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: Ya no habrá más gastos imprevistos, ahora sí podrás quedarte tranquila y planificar lo que deseas lograr antes de que termine el año. Cuida muy bien el dinero que tienes ahora, para que los gastos hormiga no lo se traguen.

Trabajo: Vas a tener una idea grandiosa que te dará la atención deseada y permitirá lucirte y presumir que sí cuando se persevera, se pueden conseguir grandes soluciones. Serás recompensada de la mejor manera posible y esto quedará grabado en tu currículum.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Dinero: Te depositarán un dinero que no tienes en cuenta y te servirá mucho para solventar algunas deudas que tienes desde hace algunos meses. Ahorra lo que puedas y no le prestes dinero a nadie porque es posible que no lo veas más nunca.

Trabajo: Renuncia si de verdad así lo deseas, aunque eres la proveedora del hogar, ya no puedes seguir ausentándote tanto por tan poco dinero. Atrévete a hacerlo porque cuentas con el apoyo de los tuyos y que pronto conseguirás un empleo con muy buena remuneración.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Dinero: La lotería no es lo tuyo, pero por ayudar a un allegado que está vendiendo rifa para solventar un apuro de salud, entonces le tomarás un número, que será el ganador. Te llevarás el premio, así que la suerte estará de tu lado. Ya sea dinero o algún artefacto, eso será tuyo.

Trabajo: Te vas a dedicar de lleno a una tarea con la que te sentirás muy contenta porque es algo que te encanta y en la que eres toda una experta, por lo que obtendrás grandes y buenos resultados, que sorprenderán a tus superiores y te felicitarán.