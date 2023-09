Septiembre traerá consejos sobre el dinero y la suerte para cada signo en su primer fin de semana

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Aunque parezca obvio no gastes más de lo que ganas, endeudarte debe ser un recurso que debe saber usar, ya que emplearlo solo para darte gustos te terminará por atrasar todos los planes que te propongas, ya que te atarán.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ten cuidado a quién le prestas tu dinero o sus bienes porque corres el riesgo de perder mucho por un acto de nobleza. Lo mejor es que te cerciores muy bien la solvencia económica de esa persona, y no te dejes llevar simplemente por lazos de consanguinidad o años de amistad.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ten siempre presente la totalidad de tus ingresos porque esto te permitirá planificar cada meta y paso que deseas dar. Esto te da un panorama más claro de cuánto es lo que tienes y cuánto puedes destinar para cada actividad o responsabilidad en tu vida.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si realmente quieres que tu dinero te rinda, tendrás que suprimir al máximo esos gastos que están relacionados al estilo de vida que estás llevando. Esto no significa que no puedas darte un gusto, pero sí que controles más lo que sale de tu bolsillo y no generará ganancias.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

A todos les gusta salir contigo porque no te mides mucho al invitar a otros, por eso es necesario que aprendas a decir “no” o “no me alcanza” porque de esta forma estarás cuidando tus finanzas y también verás quienes son los que te aprecian de verdad y no por lo que tienes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

A veces resulta difícil, pero será necesario que dejes de gastar por impulso, en especial que lo haces para cubrir alguna necesidad emocional. Busca el origen de esto y ganarás doblemente, ya que ahorrarás pesos y también tendrás una buena salud mental.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Atrévete a hacer las cosas por ti misma en tu hogar. Deja de pagar para que otros te resuelva y ponte eso como reto, a menos que sepas que realmente te supera, pero de lo contrario, intenta en reparar, hacer o arreglar lo que ya no funciona o quieres mejorar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ahorra e invierte el dinero, compra divisas, oro o algún bien que sepas te ayudará a mantener bien tu capital. Multiplicar tus finanzas debe ser siempre la meta final. También tienes la opción que incursionar en algún negocio por tu cuenta.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aunque parezca un poco loco, cuida tu salud, previene y dedica tiempo a tu bienestar porque la carencia de salud, por general, llega con la austeridad y socaba rápidamente la economía de cualquier hogar o persona en particular.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Pagar tus deudas de un sola vez a veces no es la mejor opción porque, aunque ciertamente te deja en cero tus angustias, también tu cartera y es posible que caigas de nuevo en la tentación de endeudarte de nuevo. Amortiza lo que más pueda, pero no te quedes en cero.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las tarjetas de crédito tiene que saberlas usar porque hacerlo indiscriminadamente solo te traerá dolores de cabeza que no te permitirán avanzar a la velocidad que deseas. Lo ideal sería que la usaras en extrema urgencia o en algo que te genere dinero.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Detalla lo que te gusta y sabes hacer porque esto puede generarte dinero y estás perdiendo el tiempo sin facturar. Debes creer más en tu potencial y en la red de contactos que tienes, porque pueden ayudarte a multiplicar tu dinero.