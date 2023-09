Mhoni Vidente: los horóscopos de septiembre

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de septiembre, revisa cuáles serán tus días de la fortuna en el mes y la carta del tarot que te tocó.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te dice cuáles serán tus números de la suerte, los colores que atraerán la fortuna a tu vida y los signos con los que tienes mayor compatibilidad.

En sus predicciones, te comparte los consejos para el mes septiembre de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, cuidar tu salud o tus puntos débiles y te dice cómo mejorar tus condiciones en el trabajo.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la carta del tarot te salió “El Emperador”, que significa que será un gran mes para tu signo, lleno de cambios positivos y la llegada de un ascenso en tu trabajo. También, esta carta te dice que tendrás una propuesta de amor verdadero con alguien del signo Capricornio, Géminis o Virgo, que serán ideales para ti por su alta compatibilidad. Tus días mágicos del mes serán el 01, 05, 15, 22 y 28 de septiembre; tus colores son amarillo y verde, y tus números el 02 y el 21. Tendrás dos golpes de suerte en la lotería. Será un mes en el que vas a ser mejor persona contigo mismo y con los que te rodean. En este mes, realizarás un viaje por cuestiones de un proyecto nuevo y para visitar a familiares. Cuídate de problemas de espalda y dolores musculares, que serán tu punto débil. Evita los chismes y trata de no platicar lo que confíen los demás.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Bastos” en el horóscopo del tarot, lo que implica que tendrás poder y determinación en todo lo que vayas a realizar en este noveno mes del año. La buena suerte va a estar de tu lado. En este tiempo, te quitas rencores y malas amistades. Tus signos compatibles son Acuario, Cáncer y Libra. Tus días mágicos son el 02, 06, 09, 13, 21 y 27 de septiembre; tus colores son el verde y el rojo y tus números de la suerte son el 06 y el 11. Si quieres volver a estudiar, es el momento de hacerlo. Las buenas energías van a estar a tu alrededor. Van a ser treinta días de renovación en lo personal. Ten cuidado con chismes en tu ámbito laboral. Trata de no discutir con ningún compañero de trabajo. Seguirán solteros los Tauro que están sin pareja, pero saliendo mucho a divertirse. Los Tauro que están casados tendrán embarazo en puerta.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, por lo que será un mes de renovación y de salir constantemente de viaje. No te detengas por nada ni por nadie, pues buscas tu realización como persona en lo profesional. Tus días mágicos son el 03, 05, 10, 16, 22 y 24 de septiembre, tus colores son naranja y blanco, y tus números de la suerte 03 y 25. Tus signos compatibles son Libra, Acuario y Aries. Te recomiendo que, en este mes, te enfoques en divertirte y salir con los que te inviten sin compromiso, hasta que pase esta energía en tu vida. Recibirás un reconocimiento en tu trabajo que te ayudará a estar bien económicamente. Cuídate de problemas de pleitos sin razón, para que no tengas contratiempos después. Sabrás de un embarazo familiar. En este mes, reinarán las oportunidades de negocio propio. Tu punto débil será comer mucho.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, que significa que es el momento de tener lo que deseas en la vida, sobre todo porque en este mes de septiembre se abren oportunidades nuevas de trabajo y crecimiento profesional. Aclara asuntos de dinero en cuestión de negocios, no dejes que te deban nada. Tus mejores días serán el 01, 07, 11, 14, 25 y 28 de septiembre tus colores son oro y plata, y tus números mágicos el 04 y el 08. Tus signos compatibles son Escorpión, Piscis y Tauro. Es el momento de empezar a construir ese patrimonio para tu futuro, que se te dará sin problema. En lo amoroso, estarás en duda si continuar con tu pareja actual o comenzar a conocer personas más compatibles con tu signo. Recuerda que a los Cáncer les afectan mucho los celos y las traiciones. Cuídate de problemas de riñón.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, así que es el momento de crecer en todos los sentidos. Debes dejar atrás todo lo negativo de tu vida y aprender a valorar lo que tienes. Este mes recibirás golpes de suerte en cuestión de negocios nuevos. Tus días mágicos serán el 02, 04, 08, 20, 21 y 26 de septiembre. Tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Aries. Tus números mágicos son 01, 05 y 23. Este mes estarás dominado por las energías de la fortuna y las sorpresas agradables; sin embargo, no debes confiar demasiado en personas que trabajen contigo. Recibirás un dinero extra por comisiones o pagos atrasados. Decides empezar a estudiar otra vez y terminar tu carrera universitaria. En lo laboral, cerrarás un proyecto para comenzar otro. Ten cuidado con tus finanzas y sé cauteloso en todo lo que compres. Lee bien antes de firmar cualquier documento, especialmente los créditos bancarios. Realizarás algún trámite de visa o pasaporte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, que significa que este mes será el mejor de tu año. Esta carta, junto a tu cumpleaños, es la expresión precisa para ser el mejor en todo lo que realices. Tus días mágicos serán el 01, 07, 08, 14, 20 y 27 de septiembre; tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Libra; tus números mágicos son 15 y 19, y tus colores el rojo y el amarillo. Este mes significará el progreso en tu vida laboral y la firma de proyectos nuevos. También decidirás emplearte a ti mismo en cuestiones de un negocio. Debes tener cuidado con las malas energías y los chismes. También debes controlar tus impulsos de celos y enojos con tu pareja. Las energías de rompimiento amoroso están presentes, así que trata de no alterarte y siempre tener mejor comunicación. Tu punto débil será el sistema nervioso y la migraña.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante septiembre tu carta del tarot será “El Carruaje”, lo que implica que este mes estará lleno de sorpresas y oportunidades. En el amor, estás en un momento de renovación, por lo que es posible que decidas formalizar tu relación o que incluso te pidan matrimonio. Si estás soltero, conocerás a alguien especial para que sea tu pareja ideal. Recibirás un nuevo cargo que te ayudará a crecer profesionalmente, esto también te traerá mayores responsabilidades, pero si estás dispuesto a trabajar duro, podrás alcanzar el éxito. Las energías de la abundancia y la riqueza estarán muy fuertes a tu favor. Tus mejores días serán 03, 09, 14, 21 y 28, tus colores mágicos el azul y el blanco, y tus números de la fortuna 10 y 18. Tus signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario. Te invitan a dar clases en una universidad y decides cambiarte de casa.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Loco” es tu carta del tarot para este mes, es momento para ser grande en tu vida por esa gran personalidad magnética que posees y que te permite hacer todo sin problemas. Trata de no confiar tanto en las personas que acabas de conocer. Tus números mágicos son 14 y 27, tus colores naranja y amarillo, tus días mágicos: 04, 07, 11, 19 y 25 y los signos compatibles para el amor: Piscis, Cáncer y Leo. Tendrás un reconocimiento en tu trabajo que te ayudará a escalar, pero debes controlar tus impulsos ante la impotencia de no poder resolver una situación, ya que el enojo es síntoma de debilidad, así que tienes que ser más prudente. Vivirás amores muy apasionados, te domina el sexo antes que la razón, por eso saldrás con amores nuevos, pero sin comprometerte. Debes tener cuidado con los fraudes, trata de leer todo lo que vayas a firmar.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo te salió la carta de “El Sol”, por eso es momento de tener lo que deseas, pues las energías cósmicas están alineadas a tu favor. Tus mejores días del mes serán: 01, 06, 13, 21 y 27; tus colores blanco y rojo; Virgo, Sagitario y Aries son tus signos compatibles, y tus números de la suerte 20 y 22. Conseguirás un proyecto que te ayudará a crecer en lo económico, pero debes aprender a madurar y no ser tan volátil con tus decisiones. Debes cuidarte mucho de todos los excesos, sobre todo de los vicios, como el alcohol y comer en exceso. Sagitario vive de las ilusiones y cree en el amor, por eso decides tener una relación formal. Deberás tener cuidado con los accidentes en la calle o en automóvil, tienes que ser prudente con la velocidad y más si decides beber antes de manejar. Estos días te regalan una mascota.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a salir de viaje, tramitas papeles de seguro social y pasaporte, tu amor compatible será del signo Aries, Tauro y Virgo; tus números mágicos 07 y 13; tus colores azul y rojo, y tus días mágicos del mes 04, 07, 15, 22 y 28. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, así que será un mes de pedir, porque todo se te dará, tienes que hacerte cargo de tu vida, guardar dinero y estar más estable en tu relación de pareja. Tu punto débil son los vicios y dormir de más, trata de controlarte en las fiestas y no tomar en exceso, recuerda que tu salud es primero. Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizarlo mejor y saber si te conviene, recuerda que lo mejor que tiene Capricornio es ser muy previsor para no tener contratiempos de dinero. Por más que te pongan obstáculos, vas a poder llegar a la cima en tu metas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes que salir a buscar tu destino y más en lo profesional, trata de no prometer lo que no vas a dar. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, por eso es momento de brillar en todo lo relacionado con el trabajo y estabilidad económica. Ya no te dejes influenciar por personas negativas que solo quieren abusar de tu buena persona, este mes será tuyo en todo lo que realices. Tus números mágicos son 16 y 30; tus colores de la suerte amarillo y azul; tus días mágicos: 04, 07, 15, 22 y 28, y tus signos compatibles en el amor: Leo, Tauro y Libra. Tienes que ser más independiente, tendrás oportunidad de crecer en lo económico con un trabajo mejor pagado. Tu signo es de un carácter muy volátil, eso te hace tener tropiezos en la vida, te recomiendo mantenerte firme en tus decisiones para que llegues al éxito.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un mes lleno de abundancia y prosperidad, más porque te regirá la carta de “El Diablo”, lo que significa que cualquier proyecto que tengas se llevará a acabo sin contratiempos. Tendrás mucha suerte en cuestión de dinero y la llegada de una sorpresa en el trabajo. Experimentarás cambios totales en tu forma de ser y buscarás crecer en lo profesional. Tus signos compatibles son Cáncer, Escorpión y Sagitario; tus colores mágicos morado y rojo; tus días de abundancia 01, 08, 16, 20, 24 y 27, y tus números de la suerte, 08 y 27. En lo amoroso, por fin decides formalizar y hablarás de tener una familia. Debes escoger bien tus amistades y no dejarte llevar solo porque te hablan bonito, así podrás quitarte muchas envidias que te roban la buena energía. No prestes dinero para que no te roben la suerte. Alguien de tu trabajo se está enamorando de ti.