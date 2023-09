Los hombres del zodiaco chino que buscan relaciones sin compromiso y mienten para lograrlo

Algunos hombres del zodiaco chino se caracterizan por ser muy libres, que no les gusta estar atados a un compromiso, y por esa razón muchas veces recurren a la mentira para conquistar corazones, pero que ninguna mujer se adueñe de su libertad. Cuando alguna lo logra se sienten vulnerables y es algo que no se permiten. Claro, no significa que todos los nacidos en esos años sean así, ya que también la educación y las experiencias vividas marcan la diferencia.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Los hombres de este signo son grandes seductores y están conscientes que tienen un buen porte físico o un gran don de la palabra con el que conquistan a las mujeres con los mejores cuentos que compiten fácilmente con cualquier guion de novela. Ellos les temen a los compromisos, le huyen, pero su debilidad son las mujeres que buscan estabilidad, ya que ellos saben que ellas entregarán todo y darán la atención que necesitan.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Son los más sexuales de todos los signos de la astrología china, por lo que ellos no se limitan en nada con tal de mantenerse satisfechos, por eso saben que no se pueden dedicar de lleno a una sola mujer, necesitan experimentar constantemente porque la rutina los aburre con facilidad, pero son de los que hacen creer que están en exclusividad para su pareja de turno.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Le gusta la adrenalina, mantenerse siempre deseado y por eso le gusta atrae a más de una a sus redes con sus encantos. Depende de la mujer es capaz de hablarle claro desde el principio, aunque la mayoría de las veces prefiere mantenerlas a su lado bajo engaños y ya cuando logra su cometido y se aburre, pues no duda en irse sin dar mayores explicaciones.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Son seductores por naturaleza y la mentira es su principal de conquista. Pocas veces se ha enamorado de verdad, pero siempre termina rompiendo esas relaciones porque tiene un alma indomable que lo obliga salir a buscar su libertad. Son de los que piensan que nacieron para no estar atado a un papel, un compromiso y pocas veces lo cuenta con franqueza.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Son hombres muy seguros de ellos, de sus cualidades y sus defectos, y están claros que permanecer mucho tiempo en una relación no es lo suyo y por eso trata de buscarse mujeres que no le pongan límites en ese sentido, pero tampoco son capaces de serles sinceros a ellas para manifestarle que desean una relación abierta, porque les excita mucho que les descubran la infidelidad.