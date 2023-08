Lluvia de estrellas traerá malas noticias en el dinero y la paz antes del 8 de septiembre

Septiembre lleva este viernes y lo hará a lo grande, con un espectáculo en el cielo, ya que desde la constelación de Auriga saldrá las estrellas fugaces que darán un gran espectáculo por su brillo y colorido. Sin embargo, estas no solo traerán fortuna a algunas, también llegará con malas noticias, especialmente en el área financiera y en la paz mental de las mujeres de Cáncer, Virgo, Libra, Capricornio y Acuario, que verán perturbadas sus vidas en la primera semana del mes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás que adelantar el pago de una gran responsabilidad, pero la mala noticia es que para ese día no lo tendrás, esto te generará un gran estrés, que te impedirá hacer con normalidad algunas de tus actividades. Al final, alguien muy cercano te brindará una mano amiga y te prestará el dinero para para que solventes momentáneamente, pero la carga que tienes encima es muy grande.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los problemas vendrán uno tras otro y no sabrás cómo salir del hoyo en el que sentirás en el que estás metida. Esto no es será más que el resultado de dejar inconclusas algunos aspectos de tu vida y que se acumularon para llegarte golpe en el momento menos preciso. Vas a tener que tomar coraje para enfrentarlos y solucionarlos uno a uno, o simplemente desecharlos si no tienen una salida.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El que busca, encuentra y tú te toparás con una gran verdad que te estallará como una bomba en la cara, porque la confianza que tienes en tu pareja está resquebrajada y eso es lo que impulsa a urgar en su privacidad y te toporás con una sorpresa desagradable. Habrá sufrimiento, dolor, pero con el pasar del tiempo entenderás que ya no había nada qué hacer y que terminar era la solución.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Una persona allegada jugará con tu buena voluntad y sentirás que abusa de tu gentileza, ya que te propondrá un negocio y tu aceptarás, pero con luego descubrirás que hay demasiados baches que te obligarán a sacar dinero para solventar y tus finanzas se verán trastocadas porque nada de lo que ocurrirá está dentro del acuerdo al que llegaron inicialmente.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Una amiga te traicionará, está hablando a tus espaldas de tus defectos. No para de criticarte y alejar con mentiras a personas muy especiales en tu vida, y precisamente una de esas que se van de tu lao será quien te revele la verdad. Sentirás una daga en el corazón, porque perder a un amigo es más dolorosa que a una pareja.