El primer fin de semana de septiembre tendrá un golpe de suerte en 6 signos del zodiaco

Septiembre llega con varios eventos cósmicos que cambiarán para bien y para mal a algunas en el zodiaco. En esta oportunidad, le dará buena suerte a los signos orientales de la Rata, Dragón, Caballo, Cabra, Perro y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Es un día perfecto para subir de nivel en la relación en la que estás. Llegó la hora de dar un paso más hacia el compromiso, ya sea ante un altar o puertas adentro con tu alma gemela. Han vivido muchas experiencias de todo tipo que han fortalecido tu romance y también te ha hecho saber lo afortunada que eres por contar con esa persona a tu lado porque te respeta, valora y es honesto contigo.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Las buenas oportunidades de negocios llegan pocas veces en la vida y es posible que esta semana recibas una llamada de alguien que está conectado con lo que deseas hacer para invitarte a una reunión este fin de semana. Es el momento propicio para entablar una relación de negocios. Verás que tendrás cambios muy positivos en septiembre.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El estrés que estás viviendo te hará tomar una decisión definitiva con respecto a tu situación laboral, pues estás convencida que ya basta de vivir como lo estás haciendo y será cuando las puertas hacia algo mejor se te abrirán. Lo importante es que todas tus responsabilidades las tienes cubiertas y que cuentas con el respaldo de tu pareja y los seres más especiales de tu vida.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

¿Qué estás esperando para lanzártele a ese chico que te gusta? Estás perdiendo el tiempo por culpa de tus inseguridades. Él también está interesado, pero no se atreve a llegarte porque las señales de indiferencia que has dado. No dejes correr más los días, ya que puedes terminar perdiendo a una gran persona. Propicia un encuentro y destácate.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Recibirás elogios por tu trabajo, te lucirás con tu talento y esto te lo reconocerán. Serás el orgullo de tu familia y sobre todo de ti misma porque en un principio no creíste que fueras eras capaz de conseguir semejante logro en tan poco tiempo. Que esto te sirva como alimento para tu motivación, incluso para los demás. Ya nada te detendrá.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estabas desconfiando de alguien, pero te demostrará que estás equivocada y que realmente es una persona con bastante convicción y valores que le impedirán cometer alguna falta a la moral. Tendrás un cargo de conciencia, pero lo bueno es que estarás tranquila y segura. Ahora, verás las cosas desde otro punto de vista.