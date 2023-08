Septiembre llega con un golpe de suerte en el dinero y el trabajo con la lluvia de estrellas aurígidas

El noveno mes llega con mucho esplendor y llenando de buenas energías a muchas mujeres del zodiaco, especialmente a las de Aries, Géminis, y Virgo, quienes gracias a la lluvia de estrellas aurígidas tendrán un golpe de suerte en materia financiera y laboral, y de la que podrán sacar mucho provecho.

Los meteoritos que dan el espectáculo en el firmamento provienen de la constelación de Auriga y será este 1 de septiembre cuando tengan su punto más álgido, ya la lluvia de estrellas fugaces inició el pasado 25 de agosto y se extenderá hasta el 8 de septiembre.

Las Aurígidas son conocidas por su luminosidad y a menudo producen meteoros brillantes y coloridos. Este espectáculo celeste ocurre generalmente a finales de agosto o principios de septiembre de cada año.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Dinero: Te ahorrarás un gran gasto cuando un hombre te indique que ya no será necesario destinar cierta cantidad de dinero para hacer ciertos cambios. Esto será un gran alivio para ti, ya que estás un poco limitada. Sin embargo, ese dinero trata de ahorrarlo o destínalo para algo que tengas pendiente.

Trabajo: Se vienen días de relax, ya que es posible que la carga laboral baje un poco y te la ventaja de descansar un poco más. Es momento propicio para pedir tus vacaciones o un permiso no remunerado para hacer algunas diligencias atrasadas por falta de tiempo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dinero: Cuando algo es para ti, no hay poder que te lo quite, por lo que hay alta probabilidad de que te ganes un premio o que aproveches una mega oferta sobre algún producto que necesitas son suma urgencia. Aunque no recibas dinero, sí se verá reflejado en sus finanzas.

Trabajo: Por fin concretarás un negocio al que le has dedicado mucho tiempo y en el que desde hace rato le tienes las esperanzas puestas, ya que esto implica un entrada de dinero por comisión y será muy buena, que te permitirá estar holgada hasta que termine el año.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dinero: Vas a tener la oportunidad de descubrir nuevas formas de hacer que el dinero entre a tus cuentas y se multiplique, pero tendrás que mantenerlo en silencio para que la fórmula que halles no se caiga. Tu personalidad será un gran eslabón en esa cadena de producción de efectivo.

Trabajo: Ya dabas por perdido ese currículum que enviaste hace meses, ya que ni una llamada has recibido, pero eso está por cambiar, ya que antes de que termine la semana recibirás la atención que deseas y comenzarás un nuevo trabajo, quizá no el pago que mereces, pero será tu trampolín.