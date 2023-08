La luna azul y la lluvia de meteoritos sellarán la suerte para las mujeres de 5 signos

Dos eventos cósmicos hará que en septiembre se selle la suerte para varios signos de zodiacales de astrología asiática, como lo son el Buey, Tigre, Dragón, Caballo y Mono. La luz de la superluna azul del 31 de agosto llenará de esplendor y alejará las malas energías que están ocultas en los lugares oscuros de la casa o la oficina, mientras que las estrellas fugaces aurígidas del 1 de septiembre le darán el esplendor y la candidez a los días. Será días para cambiar, probar y pedir porque todo se dará.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Estarás muy eufórica porque por fin se concretará esa meta que por años soñaste y todo gracias a un hombre muy cercano a ti que se atreverá a apostar parte de su dinero y estabilidad para ayudarte a que llegue a la cima. Lo quiere hacer contigo porque te aprecia mucho y especialmente por el vínculo que los une.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tu pareja entenderá que estaba errado y no dudará en hacértelo saber, porque para él lo más importante es mantener la armonía entre los dos. Te ama profundamente y con esto te demostrará que no pone su orgullo en primer lugar. Es el momento preciso para que lo recibas con los brazos abiertos y no con un “te lo dije”, porque ya tiene suficiente con aceptar que no tiene la razón.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

En el trabajo se vienen días muy buenos, especialmente en la facturación, porque tendrás n dinero extra con el que solventarás un gasto relacionado con tu salud. Pero no celebres antes de tiempo, sé prudente y espera a que todo se concrete en el silencio que se merece. Ya cuando lo tengas seguro, puede decirle al mundo si así lo deseas.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Una persona que hará una invitación que no puedes rechazar, ni posponer porque te planteará algo que no se repetirá y este es el momento de hacerlo. Acepta la salida, hablen de los temas importante y verás que no te arrepentirás de dar este paso próximo, porque te traerá muchísimos beneficios en muchas áreas de tu vida.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Es momento de salir de la rutina y dejar de pensar tanto en las finanzas. Tienes que desprenderte un poco del dinero e invertirlo en tu paz, en la búsqueda de energías positivas, porque si lo ves como un gasto, nada mejorará. Date el tiempo de salir y el dinero y las oportunidades se te multiplicarán a los pocos días.