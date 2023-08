Horóscopo de hoy: golpe de suerte y fortuna este martes 29 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que ser más proactiva en el plano laboral. No te quedes atrás de los demás, busca destacar que tú tienes buenas ideas que aportar y para hacer que los negocios avancen. No dudes tanto de tus propias capacidades, devuélvete la confianza. En el amor, busquen la manera de comprenderse y de limar asperezas porque la rutina les está afectando la relación.

Tauro

Te ofrecen un cambio, una nueva oportunidad para crecer en lo profesional. Acepta que viene con muy buenas perspectivas. Un giro inusual a tu trabajo te dará la llave para triunfar sin esfuerzo y lograr el éxito y la prosperidad que mereces. En el amor, tomaste la mejor decisión porque cuando una relación no funciona, lo mejor es la ruptura. Sigue adelante.

Géminis

Inicias una semana de mucho trabajo, estrés y ansiedad porque debes sacar varios proyectos adelante. Con tranquilidad y paciencia lo vas a lograr. Una fuerza muy potente te arrastrará a una aventura poco recomendable pero muy tentadora. En el amor, alguien de tu familia te pide ayuda y tu generosidad será infinita. El universo te lo compensará.

Cáncer

Los problemas en el plano laboral te van a abrumar un poco, debes tener calma y ser solidario porque todos están pasando por la misma situación que tú. Así que adelante. En el amor, la pasión está en su mejor momento, así que aprovechen para experimentar y aventurarse. Eso le hace muy bien a la relación. No hagas demasiado caso de las opiniones de los demás hoy, porque la tuya propia será bastante más acertada y razonada

Leo

Debes tener mucho cuidado con los negocios que estás cerrando. Mira las letras pequeñas de los contratos porque puedes estar a punto de ser víctima de un fraude. Tu intuición es tu arma para no caer en ello. Huye de quien te hable de problemas o quejas. En el amor, tienes todo el apoyo de la familia que por fin entendió que esa es la persona que quieres a tu lado.

Virgo

Ya lograste el cambio que querías, ahora es necesario que pongas todo tu esfuerzo para sacar adelante todos los negocios que pusieron en tus manos. En el amor, si decidiste estar con esa persona lo debes aceptar con sus defectos y virtudes, pero es solo tu decisión si quieres seguir o no. Estás a tiempo de rectificar. Si no consigues conciliar el sueño, trata de hacer alguna actividad que te permita relajarte, estás muy estresada.

Libra

Ya pasaste una semana llena de conflictos y resolviste todo lo que causaba esa situación, ahora toca rearmar los proyectos y sacarlos adelante. Tú tienes el liderazgo para hacerlo. Cuida un poco más tu cuerpo, porque la falta de atención y salud puede afectarte más de lo que imaginas. En el amor, los amigos están en las buenas y en las malas y tú tienes un ángel que está contigo siempre, ahora necesita de ti y lo debes ayudar.

Escorpio

Te ganaste el respeto de tus superiores al proponer las mejores soluciones para hacer avanzar los negocios, pero esas decisiones te trajeron enemigos. Ten paciencia que eso va a pasar y todo estará en paz. Trata de adaptarte a la nueva situación, porque será inevitable. En el amor, recibirás la noticia de la llegada de alguien de tu pasado. Cuidado con ilusionarte, porque será momentáneo.

Sagitario

Te has esforzado mucho para que los negocios salgan bien, pero sientes que no ves avances. Ten paciencia que las cosas se van a dar a su tiempo. Contarás con los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto que te ronda por la cabeza. En el amor, deja de hacerle caso a los demás y que se metan en tu relación de pareja. No lo permitas. Las diferencias son de dos, los terceros están demás.

Capricornio

El trabajo es importante, pero tu salud también lo es y el estrés te está causando algunos problemas, así que tomate las cosas con más calma, paciencia y tolerancia. En el amor, conocerás a alguien interesante que después de una larga conversación te hará entender que tú eres un ser maravilloso y que te mereces lo mejor. Si has prometido algo y ahora te lo reclaman, cúmplelo, aunque te pese.

Acuario

De los errores se aprende y tu lograste pasar todos los obstáculos para que te aceptaran este proyecto. Ahora a tener fuerza, determinación y firmeza para llevarlo adelante. En el amor, no estás en tu mejor momento con tu pareja, pero son diferencias que se arreglaran si se sientan a conversar. Así que no alargues más la situación. Trata de pensar antes de hablar y calcula lo que puedes perder.

Piscis

Estás en muy buena racha económica porque los negocios están produciendo como lo esperabas. Es el momento que debes aprovechar para ahorrar y garantizar tu futuro. Necesitas reorganizar tus horarios para rendir en el plano profesional, sino el estrés va a afectar tu salud. En el amor, las relaciones familiares que venía de un huracán de problemas, empiezan a calmarse y a mejorar.