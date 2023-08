Descubre tu día de la suerte en la primera quincena de Mercurio retrógrado

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te sentirás muy conectado con tu familia y a gente que amas, por lo que establecerás una comunicación mucho más efectiva con ellos, quienes también te extrañan y de vez en cuando demandan algo de tu tiempo. Día de la suerte: Domingo 27 de agosto.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Disfruta de lo que tienes ahora, sea mucho o poco, porque es algo muy significativo que no volverá a ocurrir. No permitas que pensamientos negativos te invadan la cabeza y saboteen de estos minutos muy preciados que atesorarás. Día de la suerte: 28 de agosto.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Habrá ciertas dificultades para hablar con una persona muy importante, a quien necesitarás plantearle algunos asuntos que a ambas les concierne. Deberás buscar a una tercera persona para que sea tu intermediaria y puedas lograr el cometido. Día de la suerte: viernes 2 de septiembre.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás que salir de tu casa, de tu refugio para despejar la mente y dejar de lado la tristeza o frustración que te está envenenando la cabeza. Llama a una amiga y concreta una cita para que conversen y suban tus energías. Día de la suerte: lunes 4 de septiembre.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Vas a que ignorar algunas conductas de las personas con quienes se junta tu pareja porque sino terminarás peleando todo el tiempo y atosigando por cosas que él no hace ni tiene la culpa que ocurran. Esto blindará tu relación. Día de la suerte: miércoles 30 de agosto.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las cosas empezarán a fluir muy bien para ti. Por fin tendrás tu espacio y te sentirás libre de hacer lo que te plazca, algo que tenías muchos meses sin sentir. Ya no te limitarás en tu cotidianidad y esto se lo debes a las oraciones constantes. Día de la suerte: miércoles 6 de septiembre.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hay una oportunidad para hacer negocio, para que ese emprendimiento que tiene tome más forma y sea fructífero, pero tendrás que cumplir con algunos trámites burocráticos que quizá te den dolores de cabeza, pero te darán una base muy sólida. Día de la suerte: martes 29 de agosto.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No le cuentes a alguien lo que tienes en tu cuenta si realmente quieres que esa cifra se mantenga porque hay muchos envidiosos a tu alrededor disfrazados de buenos amigos. Quédate callada y no presumas. No des detalles del valor de lo que compras. Día de la suerte: sábado 3 de septiembre.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un negocio muy jugoso en cuanto a dinero se está orquestando y las probabilidades de que se materialicen son muy grandes, por lo que tú también tendrás tu comisión, un dinero extra con el que tramitarás un documento importante. Día de la suerte: jueves 31 de agosto.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Se vienen unos cambios muy bruscos en tu vida y que pueden tomarte por sorpresa, pero que será lo mejor, aunque en las primeras semanas no lo entiendas y te cueste asimilar. No te quedes con lo que perdiste. Así te adaptarás más rápido. Día de la suerte: martes 5 de septiembre.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Desconéctate un poco de las obligaciones que tienes para que le des descanso al cuerpo que ya te lo está pidiendo, especialmente tu columna y cadera, aunque no lo hayas notado. Si es posible aparta unas cuantas sesiones de masajes. Día de la suerte: viernes 1 de septiembre.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Cometerás un gran error que te meterá en apuros porque no sabrás cómo solucionar. Hallar la salida tomará tiempo y mientras tantos recibirás un descargo nada normal. No es descabellado que pueda costarte el puesto en tu trabajo. Día de la suerte: lunes 28 de agosto.