¿YosStop podría volver a la cárcel? Psicólogos piden que la investiguen por dar terapia “sin título”

Yosseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, ha vuelto a ser tendencia luego de que psicólogos la acusaran de lucrar con terapias psicológicas sin tener experiencia profesional.

La psicóloga clínica Scarlet Espinoza denunció a través de redes sociales el modelo de negocio que supuestamente está manejando la influencer y señaló que ni siquiera cuenta con Cédula Profesional, esto tras investigar en el Registro Nacional de Profesionistas.

YosStop

A lo anterior, la psicóloga pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) intervenga, algo que los usuarios de las redes sociales apoyaron, esto con el fin de evitar prácticas que puedan poner en peligro la salud mental de los pacientes de la influencer.

De acuerdo a la investigación de Espinoza, Hoffman estaría cobrando 5 mil pesos por 6 sesiones personales en 3 meses. El sitio en el que ofrece dicho servicio se llama “Reconecta contigo”.

YosStop

En la publicación se leen los siguientes puntos:

“1) Empecemos porque YosStoP NO cuenta con Cédula Profesional de Psicóloga. Pueden buscarla ustedes mismos en: https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/.../indexAvanzad...Su nombre: Yoseline Hoffman Badui. 2) Eso quiere decir que lo que hace es ILEGAL, pues ofrecer CUALQUIER servicio de Psicología sin ser Psicóloga incurre en el delito de USURPACIÓN DE LA PROFESIÓN. 3) Ni hablar de formaciones en Psicoterapia, no hay, no existen. Si vive en CDMX debería contar con Maestría en Psicoterapia además de la licenciatura en Psicología, si pretende ofrecer Psicoterapia. 4) Cobra como especialista $5,000 por 6 sesiones. ¿Y luego se preguntan por qué los verdaderos especialistas subimos nuestros costos?”

¿Podría ir a la cárcel por esto?

“Avísenle a la influencer que lo que hace se llama usurpación de la profesion y aún si estudió Psicología, aún NO cuenta con cédula y menos de Maestría”, señaló la denunciante. Y agregó: “La Psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas.

YosStop En la pagina oficial de la influencer se lee que sigue "en proceso" de ser licenciada (Facebook)

Asimismo, pidió la intervención de la Cofepris y destacó que denunciar estas prácticas forma de parte del Código de Ética del Psicólogo (Art. 109 y 110). “Cofepris: ¿Por qué no se sanciona a las personas que no cuentan con los requerimientos legales para ofrecer servicios de salud mental?”, se lee.

La pregunta que ahora todos se hacen es, ¿podría Yoss volver a la cárcel? Ejercer una profesión sin que se cuente con la cédula respectiva, constituye una usurpación y un delito.

YosStop

Según el CODIGO PENAL FEDERAL. Artículo 250, fracción II, “se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional: Se atribuya el carácter del profesionista, realice actos propios de una actividad profesional u ofrezca públicamente sus servicios como profesionista”.

También aplica para quien “use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello” o que “con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.

YosStop

La influencer se defendió diciendo que nunca ha ofrecido servicios de terapia sino que lleva años recomendando profesionales dedicados a la salud mental. Asimismo señaló que el sitio “Yo soy balance” está enfocado en los workshops y cursos que ha tomado.

YosStop La influencer se defendió de los ataques (Instagram)

YosStop estuvo en la cárcel en 2021

En marzo de 2021 la influencer fue denunciada por haber recibido, reproducido y conservado el video de una menor de 16 años, víctima de violación para hacer contenido para su canal de Youtube.

Los hechos ocurrieron en 2018 cuando Ainara S. de entonces 16 años, acudió a una fiesta en la consumió bebidas alcohólicas, perdiendo el sentido de lo que sucedía. Cuatro hombres que estaban presentes, se aprovecharon del estado de la adolescente para introducirle una botella de champagne en la vagina.

Aunque Hoffman no transmitió el video, admitió tenerlo en su celular, además de que para crear su video crítica, describió lo sucedido, llamó despectivamente a Ainara y la culpó por ello en repetidas ocasiones.

La influencer intentó escudarse en su uso de la libertad de expresión sin embargo, involucrarse en una situación así es muy grave ya que según el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados), México ocupa los primeros lugares en la difusión de ésta en el mundo.

Hoffman estuvo cinco meses en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla pero obtuvo la libertad luego de que sus abogados llegaron a un acuerdo con la defensa de Ainara, quien aceptó una reparación del daño apegándose al principio de Justicia Restaurativa.