Mercurio retrógrado le abrirá los caminos hacia el dinero este 26 y 27 agosto a 5 signos

Este será el último fin de semana agosto y será glorioso para las mujeres de los signos de Géminis, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario porque todos los caminos llevarán hacia proyectos y acciones en los que el dinero llegará sin contratiempo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estás por cerrar un excelente trato comercial que dejará una buena tajada de dinero y te ayudará a mantenerte cómoda por lo que resta del año o al menos los dos próximos meses. Aquí lo crucial es lograr que no haya ninguna traba y que el interés por parte de la otra persona se mantenga intacto para que tú y todos ganen. Si notas que necesitas un poco más de energías positivas al concretarlo, pues hazte un baño con mandarina, romero y canela.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se viene un periodo bueno de estabilidad económica, por lo que se esfumarán algunos gastos que vienes teniendo o disminuirán drásticamente, dándote así la oportunidad de destinar ese dinero a visitar un lugar muy anhelo o para ser posible un sueño que tienes pendiente. Eres una mujer muy organizada y te podrás dar ese gran gusto que quieres. No converses con otras personas ni de tus planes, ni de tu dinero.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se vienen unos gastos fuertes, pero para eso estas preparada, así que no te desestabilizarán tu ritmo de vida porque eres muy precavida. Después que salgas de todo esto, si te presentará la oportunidad para endeudarte, no le tengas miedo a esto, ya que te permitirá conseguir algo muy importante y trascendental para ti que te abrirá los caminos para posicionarte en el lugar en el que estás para después avanzar a pasos agigantados.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No te van a faltar los recursos para eso que quieres hacer. Ahora en este momento no lo tienes a la mano, pero no desperdicies esta oportunidad e inscríbete, separa tu vacante y aduéñate de eso porque el cosmos te pondrá en tu camino todas las herramientas para que puedas concretarlo y echarlo a andar. No pierdas las esperanzas y destierra a quien se acerque a dañarte las energías con su mala vibra, ya que tú alcanzarás esa meta.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se cerrará un ciclo y comenzarás uno mucho mejor, pero que demandará más de tu tiempo. En esta recta final no esperas nada a cambio, salvo lo que te has ganado con tu esfuerzo y trabajo, sin embargo, serás reconocida por tu labor, por tu disciplina y por tu personalidad. Ese dinero que recibirás será como caído del cielo porque te llegará en el justo momento que deseas dar un cambio en tu vida y no podías hacerlo por falta de recursos.