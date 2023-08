Septiembre cambiará la vida de 5 mujeres y comenzará durante la Luna Azul del 31 de agosto

El cerrará con un tremendo espectáculo cósmico: la segunda luna llena en un mes. La última vez que ocurrió fue en octubre del año pasado. Sin embargo, esto suele ocurre cada tres años, por lo que se estima que sea en el 2026 cuando el año vuelva a tener 13 lunas llena, también conocida como luna azul, porque ocurren dos en un mismo mes.

Agosto se irá a lo grande, pues, además, el satélite estará en apogeo, por lo que será percibida más grande de lo habitual y le cambiará la vida a Aries, Tauro, Escorpio, Sagitario y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas a tener mucho éxito en el trabajo porque recuperarás las energías que perdiste recientemente. Además, la motivación será alimentada constantemente con pensamientos positivos, ya que estás aprendiendo a manejar las malas vibras para que no se apoderen de tu psiquis y te afectan como en el pasado. Serán días fructíferos y lleno de buenas noticias, con la llegada de algo que deseas desde hace tiempo y por lo que has trabajado arduamente.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Paso a paso estarás entrando en una buena fase muy próspera que se terminará de desarrollar durante septiembre, es un proyecto que tienes desde hace varios años, pero será ahora cuando por fin se materialice y te sientas realizada. No será momento para descansar, al contrario, será perfecto para continuar tomando impulso y conseguir otros asuntos para tener más fortuna.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay un tema con un pariente de tu pareja que no ha estado contenta contigo, pero esto será etapa superada porque podrán conversar sobre este tema que a los tres les concierne, dejando todo claro. Cada quien asumirá el rol que tiene en toda esta situación por lo que reinará la tranquilidad y se fortalecerán los lazos y se crearán otros también fuertes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Habrá dolor, impotencia, frustración y desesperación por una situación en la que no podrás hacer nada porque o estarás lejos o no tendrás los recursos para que todo acabe pronto. No tendrás más opción que solo drenar a través del llanto todo lo que sentirás. No vayas a guardarlo porque pudieran enfermarte y empeorar la situación en la que estarás envuelta.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Vas a tener que pedir disculpas a la persona que menos deseas, pero estarás consciente de que se te pasará la mano con las palabras que usarás para minimizarla. Este es uno de tus defectos y que podría meterte en serios problemas. Vas a tener que tragarte tu orgullo y asumir toda la responsabilidad. Eres una mujer de principios y valores y tendrás que aferrarte a ellos para no caer bajo.